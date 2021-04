Ukom vztraja pri neplačilu javne službe STA.

Ob tem so znova izpostavili, da je Ukom na podlagi lanske pogodbe od STA zahteval določeno dokumentacijo, ki mu je STA ne pošlje, pri čemer direktorja agencije Bojana Veselinoviča obtožuje neupoštevanja pogodbe in izigravanja pogodbenih določil. Nadzorni svet STA je sicer po torkovi seji izpostavil, da so vse želene listine in podatki vedno na voljo vladi kot edini družbenici STA. Po njegovem vedenju vladni urad za komuniciranje (Ukom) nima ustreznega pooblastila vlade, s katerim bi bile nanj prenesene družbeniške pravice.

V Ukomu pa navajajo, da se Veselinovič ni nikoli spraševal, ali ima Ukom pooblastilo vlade, ko je podpisoval vsakoletne pogodbe in v katerih je bil Ukom jasno opredeljen kot "predstavnik ustanovitelja". "Težko je hkrati trditi, da je Ukom predstavnik vlade in v isti sapi nasprotno," so navedli. V vodstvu STA so sicer že večkrat pojasnili, da so zahtevka za plačilo nadomestila javne službe za januar in februar na Ukom poslali po napotku ministrstva za finance.

Na Ukomu so danes Veselinoviču očitali še, da skriva pogodbe, ki "jih je podpisal v izrazito škodo STA, v nadaljevanju gre za očitno kreativno računovodstvo v ločevanju javne od tržne dejavnosti STA, navsezadnje pa za evidentno kršitev zakonov, ki določajo opravljanje gospodarske dejavnosti v javnem interesu". "Glede na reklamne objave na spletni strani STA to dela z očitnim namenom, da bi kot direktor ob evidentnem soglasju nekaterih nadzornikov agencijo ukinil še pred praznovanjem 30-letnice. To pa je nesprejemljivo, zato je vlada nedavno na seji sprejela sklepe, s katerimi bi se lahko preprečila škoda, ki bi nastala v zvezi s tem," so navedli.