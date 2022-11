Ukom za moderiranje komentarjev na vladnih profilih na družbenih omrežjih

Kot so zapisali na spletnih straneh, vlada uporablja družbena omrežja za širjenje dosega svojih sporočil, za neposredno komuniciranje z najširšo javnostjo, za spodbujanje razprave o najpomembnejših vladnih odločitvah in za poglabljanje dialoga z državljani. "Družbena omrežja, ki jih upravlja vlada, so prostor sodelovanja državljanov ne glede na njihove osebne okoliščine in prepričanja. Izmenjava mnenj o posamezni temi na družbenih omrežjih ima številne pozitivne vidike, vendar pa morajo biti pri tem jasno določeni pogoji sodelovanja uporabnikov posameznega omrežja, da je razprava spoštljiva in vključujoča," so prepričani.