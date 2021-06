Urbanija po sporu s STA ovadil še pravnici Pirc Musarjevo in Bervar Sternadovo

"Nisem presenečena," je to, da je Urbanija vložil ovadbo zoper njo, komentirala Pirc Musarjeva.

Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija je vložil kazensko ovadbo zoper Katarino Bervar Sternad in Natašo Pirc Musar "zaradi krive ovadbe" , piše na uradnih vladnih straneh.

Po njegovi oceni je bila njuna ovadba podobna tisti, ki jo je decembra 2020 vložil že Sindikat novinarjev Slovenije. "Kazenska ovadba je bila zavržena, saj je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ugotovilo, da Urbanija pri svojem delu v odnosu do STA ni storil nobenega uradno pregonljivega dejanja," so zapisali na Ukomu, kjer izpostavljajo še, da "od 1. 1. 2021 niso v nobenem pravnem odnosu s STA, na podlagi katerega bi ji lahko nakazovali sredstva" .

Kot navaja Ukom, je pravno podlago za izplačevanje sredstev namreč predstavljala letna pogodba med Ukomom in STA. "Kljub številnim pozivom k sklenitvi pogodbe STA ni izrazila interesa za to," trdijo na uradu in dodajajo, da je njihov direktor večkrat pozval direktorja STA Bojana Veselinovića, naj se sklene nova pogodba, "žal pa direktor evidentno krši tako ZSTAgen, ko ne opravlja javne službe, kot tudi PKP 7, navsezadnje pa tudi lastni poslovni načrt za leto 2021".

Za komentar smo se obrnili na Pirc Musarjevo, ki pravi, da je novica o vloženi ovadbi s strani Ukoma ni presenetila. "Na nek način gre za ustaljen način delovanja v teh časih, sledeč krilatici, da je napad najboljša obramba. Vložena ovadba govori sama zase. Moj komentar ni potreben," je dodala.

Kot smo poročali, je sredi maja Pravna mreža za varstvo demokracije na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila direktorja Ukoma Uroša Urbanijo.

Očitajo mu, da je posegal v uredniško neodvisnost STA, ji povzročil več kot pol milijona evrov premoženjske škode, huje onemogočal njen obstoj ter njeno pravico do plačila nadomestila za izvajanje javne službe, zaradi česar STA svoje delo že 137 dni opravlja brez plačila.