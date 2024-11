Božič: Ukrajinci bi verjetno z raketami dolgega dosega ciljali na Kursk

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi po neuradnih informacijah Ukrajini dovolil uporabo raket dolgega dosega, ki lahko zadenejo do 300 kilometrov oddaljene cilje. Če bi Kijev rakete uporabil, bi to pomenilo neposredno vključitev zavezništva Nato v vojno, je že septembra opozoril ruski predsednik Vladimir Putin, na drugi strani pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil: "Rakete bodo spregovorile same."

OGLAS

Kje in zakaj lahko Ukrajinci uporabijo rakete in ali lahko prevesijo vojno v svojo korist, nam je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Dobran Božič, generalmajor in vojaški svetovalec na ministrstvu za obrambo. Nekateri ruski politiki opozarjajo, da bo dovoljenje ZDA Ukrajini za uporabo raket pripeljalo do tretje svetovne vojne. A Božič ni prepričan, da je temu tako. "Verjamem, da je Biden naredil poglobljeno analizo in študijo in z Zelenskim določil, katere cilje v Rusiji lahko ciljajo," je poudaril. Poleg tega je opozoril, da smo Ukrajini z Zahoda vedno dostavljali orožje prepozno in z veliko omejitvami, recimo tanki in rakete kratkega dosega so prišli šest mesecev prepozno."To je, kot bi dali karateista v ring, mu zavezali roke in pričakovali, da bo na koncu bitke ostal na nogah."

Rakete dolgega dosega ATACMS FOTO: AP icon-expand

Ukrajinci bi verjetno z raketami dolgega dosega ciljali na Kursk, kot je dodal Božič, pa je verjetno, da je Zelenski Bidnu tudi razložil, kateri cilji so ključnega pomena, da se ohrani ta del ruskega ozemlja, ki bo koristen tudi v morebitnih bodočih pogajanjih. "Verjamem pa, da bo orožje koristno tudi za celotno vzhodno fronto, kjer Rusi počasi, a vztrajno napredujejo." Med te spadajo tudi vojaški cilji, torej zbirni centri, skladišča orožja in goriva ter izstrelišča raket, s katerimi Rusi napadajo ukrajinsko ozemlje, je dodal. "Verjamem, da so tudi vojaški cilji, ki so opravičljivi," je opozoril. Tudi rakete so daleč od zanemarljivih. Njihov domet je okoli 300 kilometrov, to je eno najmodernejših orožij in neke učinkovite obrambe pred njimi ni, je poudaril. "Izstrelki izredno hitro potujejo in izredno težko jim je slediti, zračna obramba ni zelo uspešna proti temu. So pa tudi zelo dragi sistemi, Ukrajina jih ima verjetno zelo omejeno količino, zato je treba z njimi ciljati pomembne in kritične cilje, ki so strateškega pomena."