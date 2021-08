Ukradene defibrilatorje na Goriškem nadomeščajo z novimi

Neznanci so pozimi na območju novogoriške mestne občine ukradli več defibrilatorjev. Prebivalci nekaterih krajevnih skupnosti so zdaj dobili nove. Razveselili so se jih v krajih, ki so najbolj oddaljeni od mestnega središča, v Lokovcu, na Lokvah in na Banjšicah, za kar sta poskrbela donatorja.

Februarja letos smo poročali o tatvinah najprej petih defibrilatorjev v občini Brda, nato pa še sedmih v novogoriški občini. Neznanci so omenjene aparate zamenjali oziroma jih nadomestil z drugimi. PREBERI ŠE Na Goriškem neznanec krade defibrilatorje "Takoj ko so se zgodila ta zavržena dejanja, smo se odločili, da bomo skupaj z območnim združenjem Rdečega križa rešili te probleme. Skupaj smo takoj začeli iskati donatorje. Zdi se nam zelo pomembno, da defibrilatorje dobijo vsaj tiste krajevne skupnosti, ki so zelo oddaljene od Nove Gorice, da bi lahko pomagali ljudem in tako mogoče celo reševali življenja," je ob današnji predaji defibrilatorjev dejala podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica. icon-expand Nove defibrilatorje so dobile krajevne skupnosti, ki so zelo oddaljene od Nove Gorice (slika je simbolična). FOTO: Defibrilator Na poziv za pomoč pri nakupu se je najprej odzvala novogoriška območna enota Zavarovalnice Triglav, ki je v preteklosti že donirala finančna sredstva za nakup defibrilatorjev, Tokrat je pomagala pri nakupu dveh, za enega pa je prispevalo podjetje CMC Group. Po besedah predsednika območne organizacije Rdečega križa Nova Gorica Aleša Markočiča pa so nove defibrilatorje ob pomoči dobavitelja kupili po zelo ugodni ceni. Mestna občina Nova Gorica si bo prizadevala nove defibrilatorje namestiti še v krajevnih skupnostih Grgarske Ravne, Ravnica, Gradišče nad Prvačino, Prvačina in Ozeljan. V krajevni skupnosti Čepovan pa so za zamenjavo defibrilatorja že poskrbeli sami. Policijska postaja Nova Gorica je zaradi tatvin defibrilatorjev zoper neznanega storilca že podala kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Pri preiskavi je Policija sodelovala z avstrijskimi in nemškimi varnostnimi organi. Policisti še dodatno zbirajo informacije za izsleditev storilcev, je zagotovil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.