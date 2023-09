Ukradeni otroci: v Sloveniji resnico išče 70 družin

V 70. in 80. letih naj bi bilo v Jugoslaviji prodanih več kot 20.000 novorojenčkov. Za zdaj jim je vsaj en primer uspelo dokazati v Srbiji, kjer so z analizo DNK potrdili, da je pri enem posvojenem dečku resnično šlo za ponarejanje dokumentov in ugrabitev iz porodnišnice v Kruševcu. Tudi pri nas na plano prihaja vse več zgodb o sumljivih okoliščinah smrti novorojenčkov. Resnico in odgovore o svojih otrocih v Sloveniji išče okoli 70 družin.

Sume pa krepi tudi dejstvo, da so matere med raziskovanjem primerov, povezanih s porodom in smrtjo dojenčkov, naletele na številne ovire in nedoslednosti: brez imen, pečatov, z neprepoznavnimi podpisi, neznanimi kraji pokopa in spreminjanjem številke EMŠO.