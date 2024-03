Z dvorišča ukradeni pomeranec Čarli po več kot letu dni spet doma

Koprski policisti so razveselili družino, ki je več kot leto dni pogrešala svojega ljubljenčka – zdaj osemletnega pomeranca Čarlija. Prepričani so, da ga je nekdo ukradel z dvorišča, najditeljem so ponujali tudi denarno nagrado. Psa je k policistom v Dekanih pripeljal občan in povedal, da je izgubljeno tekal po cesti. Odpeljali so ga k veterinarki, ki je prek čipa ugotovila, čigav je, in poklicali lastnika.

V četrtek okoli 10. ure se je pri koprskih policistih, ki so opravljali svoje naloge na območju Dekanov, zglasil občan in jim povedal, da ima v vozilu izgubljenega psa, ki je tekal po cesti. "Policisti so s pomočjo dežurne veterinarke ugotovili in poklicali lastnika psa pasme pomeranec, ki pa se je trenutno nahajal na Hrvaškem. Policisti so izgubljenčka odpeljali v Zavetišče Marjetica, kjer so zanj poskrbeli do prihoda lastnika," so sporočili s PU Koper. Izkazalo se je, da gre za pomeranca Čarlija iz Ribnice na Dolenjskem, ki so ga lastniki iskali več kot leto dni.

Lastniki so za Čarlija ponujali tudi denarno nagrado.

Sedemletni Čarli je 4. januarja lani izginil iz dvorišča iz vasi Otavice. Lastniki in domačini so bili prepričani, da ga je nekdo ukradel, mnogi so govorili, da je mrtev, da so ga pojedle lisice. "Psi niso njihov naravni plen, poleg tega smrdijo po človeku in po hrani, ki jo domači psi jedo," opozarja Sabina Piber, vodja Združenja K9 za iskanje pogrešanih živali in ljudi, ki se je prav tako vključilo v iskanje kosmatinčka. Kot so sporočili na družbenih omrežjih, so Čarlija iskali s tremi psi, Edom, Ulo in Chilli – vsi trije so jih pripeljali na isto točko in tam zaključili.

Več o tej zgodbi pa nocoj v oddaji Svet.

"Chilli je imela idejo nazaj skozi gozd proti neki osamljeni hiši, v nekem trenutku se mi je celo zdelo, da slišim osamljen lajež sredi gozda. Izkazalo se je, da lajež prihaja iz tiste odmaknjene hiše in da imajo tam več psov. Pa vsi so bili pomeranci. Chilli je ta hiša kar precej zanimala, vendar si je, ko jo je dodobra proučila, premislila in se vrnila nazaj, od koder sva prišli." Piberjeva je lastnike mirila, da Čarli ni mrtev. "Naši psi pravijo, da na tem območju pes ni umrl. Vse pa kaže, da je bil pobran na točki, do kamor smo s psi prišli." Ker takrat še niso imeli drona, so poiskali ljudi, ki ga imajo, pregledali ves gozd in železniško progo, a Čarlija ni bilo nikjer. Lastniki so ponudili celo denarno nagrado v višini 5000 evrov, a še vedno nič. Včeraj pa so nato prejeli klic koprske policije, ki jih je izjemno razveselil.

Pomeranec Čarli je na veliko veselje lastnikov spet doma.