Ukradli avto, noreli, se zaletavali ... niso pa vedeli, da jih snema kamera

Tako bizarne zgodbe pa še ne. Minuli petek ponoči so trije mladeniči s parkirišča v ljubljanskem naselju ukradli avtomobil in z njim divjali po ulicah, pri rdeči luči, po pločnikih, med bloki, celo po otroškem igrišču. Uničenega so nato parkirali na mesto, kjer so ga ukradli, in odšli. In verjetno so že mislili, da se bodo izmazali. A kaj, ko je lastnik že pred časom na armaturno ploščo namestil kamero, ki je njihovo nespametno, nevarno, brezsramno početje posnela. Medtem, ko se je kradljivi voznik nalašč zaletaval ob betonska korita, klopi, ograje – sta se druga dva glasno smejala in zbijala šale. Se bodo še smejali, ko bodo izvedeli, da jim grozi zaporna kazen?