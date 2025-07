Ukradli identiteto Erika Breclja in prodajali zdravilo za čiščenje krvi

Kot so navedli, so goljufi ustvarili lažno spletno stran, na kateri zavajajoče oglašujejo zdravilo za čiščenje krvi. Žrtev te vrste goljufije je ponovno kirurg na Onkološkem inštitutu in vodja Strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj, podobno pa se je že zgodilo infektologu Davidu Zupančiču, infektologinji in predsednici zbornice Bojani Beović, kardiovaskularnemu kirurgu Jušu Kšeli in revmatologu Matiji Tomšiču.