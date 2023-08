Ukrajinci na delu: prvi dan očistili 150-metrski odsek Savinje

Med najhuje prizadetimi območji ob poplavah je Zgornja Savinjska dolina. Pobesnela Savinja je več krajev prekrila z blatom, vejevjem in muljem ter odnašala ceste in hiše.

Hude razmere so presunile tudi Ukrajince, čeprav v njihovi državi že skoraj leto in pol divja vojna. K nam so zato poslali ekipo, ki je pri njih reševala naselja po uničenju jezu Kahovka. Prispeli so v petek, v soboto pa s petimi bagri že očistili 150-metrski odsek struge Savinje. Poleg čiščenja so strugo tudi razširili in izravnali, je prek Twitterja sporočil vodja ukrajinske državne službe za nujne primere Sergej Kruk.

Po naših informacijah ukrajinska ekipa čisti posledice ujme na dveh krajih v okolici Ljubna ob Savinji.