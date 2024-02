Ob drugi obletnici vojne Ukrajinci v Ljubljani organizirali shod

Udeleženci shoda so se zbrali na trgu pred Moderno galerijo, nato pa so se, opremljeni s transparenti in ukrajinskimi zastavami, sprehodili do Kongresnega trga, kjer je potekal uradni del srečanja. Spregovorili so številni Ukrajinci, med drugim veleposlanik veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, predvajali pa so tudi video nagovor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

V imenu premierja Roberta Goloba se je dogodka udeležil državni sekretar za mednarodne zadeve v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, ki je zbrane tudi nagovoril. "V teh dveh letih te barbarske invazije na Ukrajino smo trpeli vsi. Prejeli smo udarce, bili smo ponižani, trpeli smo. Ampak Ukrajina je največ pretrpela. Izgubila je življenja, bila je uničena, pretrpela je aneksijo svojega ozemlja," je povedal Volk.

Po njegovih besedah je edino sporočilo, ki ga je treba poslati ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu to, da se "nikoli ne bomo vdali". Dodal je, da bo Slovenija vedno stala ob strani Ukrajini.

Spregovoril je tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec. Poudaril je, da Slovenija od začetka podpira Ukrajino, saj izhaja iz svoje zgodovinske izkušnje leta 1991."Tudi mi smo bili napadeni z ruskimi tanki, tanki so bili po naših mestih in na mejnih prehodih. Vojna je bila kratka, uspešna, in to je omogočilo, da Slovenija postane to, kar danes je - demokratična država."

Dodal je še, da je treba vse pozive za mir, premirje in konec vojne nasloviti na enostaven način: "Te vojne je lahko danes ali jutri konec, če ruski predsednik umakne svojo vojsko iz Ukrajine in vojne ni več. In potem se začnejo pogajanja."