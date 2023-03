Ukrajincem bodo za leto dni samodejno podaljšali začasno zaščito

Dodali so, da je Upravna enota Ljubljana trenutno v fazi izdelave in odpreme novih izkaznic za osebe, ki imajo veljavno začasno zaščito ter imajo prijavljeno prebivališče na njenem območju.

Začasno zaščito za ukrajinske begunce v Sloveniji je slovenska vlada uvedla kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, in sicer za začetno obdobje enega leta, torej do 4. marca letos. Na podlagi odločitve Evropske komisije se je vlada nato odločila začasno zaščito samodejno podaljšati do 4. marca 2024. Ustrezno odločitev je sprejela že konec lanskega leta.

Urad vlade za komuniciranje je ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino minuli petek sporočil, da je od začetka vojne v Ukrajini prebivališče v Sloveniji prijavilo nekaj več kot 70.000 ukrajinskih beguncev, status začasne zaščite pa jih je pridobilo okoli 8000. Ti imajo pravico do začasnega prebivanja, nastanitve, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči in združevanja družine. V program začetne integracije, ki zajema učenje slovenskega jezika, zgodovine in kulture, jih je vključenih 445.