Ukrajinci po vrnitvi ladij: Ostali smo celo brez stranišč

"Zelo sem vesel, da so naša plovila znova tam, kamor spadajo. Kot sem obljubil, smo pripeljali nazaj naše mornarje in naše ladje," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . "Nekaj opreme manjka, pa tudi nekaj orožja,"je dodal in napovedal, da bodo uvedli preiskavo.

Več podrobnosti je razkril poveljnik ukrajinske mornarice Ihor Vornčenko, ki je povedal, da so Rusi odstranili stropne luči, vtičnice in celo straniščne školjke. Poleg tega so odstranili še nekaj komunikacijske in navigacijske opreme.

Ruska obveščevalna služba FSB je zanikala ukrajinske navedbe in zatrdila, da so ladje vrnili v "normalnem stanju". Ob tem so objavili video notranjosti ene od ladij, na katerem je videti nedotaknjeno stranišče. "Če je ukrajinski strani med prevozom uspelo pokvariti vodovod, je to njihov problem," so dodali.