Shod so pripravili v skupini Slovo, v kateri se združujejo v Sloveniji živeči ruski državljani, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini. "Putin se je kot navaden strahopeten diktator znebil vseh konkurentov, glavnega med njimi, Alekseja Navalnega , pa je pred nekaj dnevi ubil z rokami svojih eksekutorjev v ruskem zaporu nad polarnim krogom," so sporočili. Slovensko vlado ob tem pozivajo, naj ne prizna legitimnosti prihajajočih volitev v Rusiji.

Skupina v teh dneh pripravlja tudi akcije v spomin na Navalnega, umrlega ruskega opozicijskega voditelja. Ukrajinci se borijo za svobodo, tudi za svobodo Rusov, so še poudarili udeleženci maloštevilnega shoda.

Shod na dan druge obletnice začetka ruske invazije na Ukrajino v soboto pripravljata ukrajinska skupnost v Sloveniji in ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani. Začel se bo ob 13. uri na trgu pred Moderno galerijo v Ljubljani, od koder se bodo udeleženci sprehodili do Kongresnega trga, kjer jih bodo nagovorili častni gostje in ukrajinski begunci.

Shod ob drugi obletnici "posebne vojaške operacije" v Ukrajini pa bo v soboto na Prešernovem trgu pripravilo tudi Gibanje Slovenija proti rusofobiji. Ob tem poudarjajo, da so "zaskrbljeni zaradi trendov naraščajočega militarizma in vojnega hujskaštva Evropske komisije in pakta Nata, ki skupaj zasledujeta predvsem ekonomske cilje oboroževalne industrije in za utrjevanje oblasti zahodnih politično-ekonomskih elit". Pozvali so, naj Slovenija nemudoma preneha z oboroževanjem Ukrajine in se usmeri izključno na pošiljanje humanitarne pomoči, normalizira diplomatske odnose z Rusijo in odpravi sankcije proti njej ter sprejme korake za diplomatsko posredovanje med sprtima stranema.