'Ukrajinci se ne borijo le zase, ampak za varnejši svet'

Oleksandra Matvijčuk, vodja Centra za državljanske svoboščine, ki je bil leta 2022 med prejemniki Nobelove nagrade za mir, se neumorno bori za pravičnost, Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo, za otroke in tiste, ki so bili ugrabljeni in so jih odpeljali od doma, so ob podelitvi nagrade utemeljili na BSF. Njen boj sega daleč prek meja Ukrajine – je boj za načela, na katerih je zgrajen mednarodni sistem, za prepričanje, da mora mednarodno pravo ščititi in varovati ljudi in da vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani. Njeno poslanstvo je zagovarjanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva, so poudarili in spomnili na njene besede, da pravičnost ni privilegij, temveč temeljna človekova pravica.

Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk FOTO: Aljoša Kravanja

S predsednico Pirc Musar sta v pogovoru po podelitvi nagrade med drugim spregovorili o vojni in njenih posledicah, odgovornosti za mednarodne zločine pa tudi potrebi po reformi Združenih narodov. Pirc Musar je spomnila na dokumentarni film The Veto, v katerem Matvijčuk opozarja na posledice zlorabe pravice veta v Varnostnem svetu ZN. "Ukrajina je razgalila posledice položaja, ko stalna članica Varnostnega sveta zlorablja pravico veta, hkrati pa sama krši mednarodno pravo," je opozorila. Matvijčuk pa je dejala, da reforma ZN ni priljubljena tema ne v ZN ne med voditelji držav, saj ne prinaša političnih koristi.

Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk FOTO: Aljoša Kravanja