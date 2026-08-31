'Ukrajinci se ne borijo le zase, ampak za varnejši svet'

Oleksandra Matvijčuk, vodja Centra za državljanske svoboščine, ki je bil leta 2022 med prejemniki Nobelove nagrade za mir, se neumorno bori za pravičnost, Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo, za otroke in tiste, ki so bili ugrabljeni in so jih odpeljali od doma, so ob podelitvi nagrade utemeljili na BSF.
Njen boj sega daleč prek meja Ukrajine – je boj za načela, na katerih je zgrajen mednarodni sistem, za prepričanje, da mora mednarodno pravo ščititi in varovati ljudi in da vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani. Njeno poslanstvo je zagovarjanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva, so poudarili in spomnili na njene besede, da pravičnost ni privilegij, temveč temeljna človekova pravica.
S predsednico Pirc Musar sta v pogovoru po podelitvi nagrade med drugim spregovorili o vojni in njenih posledicah, odgovornosti za mednarodne zločine pa tudi potrebi po reformi Združenih narodov.
Pirc Musar je spomnila na dokumentarni film The Veto, v katerem Matvijčuk opozarja na posledice zlorabe pravice veta v Varnostnem svetu ZN. "Ukrajina je razgalila posledice položaja, ko stalna članica Varnostnega sveta zlorablja pravico veta, hkrati pa sama krši mednarodno pravo," je opozorila.
Matvijčuk pa je dejala, da reforma ZN ni priljubljena tema ne v ZN ne med voditelji držav, saj ne prinaša političnih koristi.
Ob prejemu nagrade se je Sloveniji zahvalila za podporo in solidarnost z Ukrajinci in opozorila, da se borijo za varnejši svet. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč začel vojno, da bi okupiral Ukrajino, ki pa jo vidi kot most do Evrope, je posvarila.
Ukrajinci so po njenih besedah v centru dogajanja, ki bo v prihodnje oblikovalo mednarodni svetovni red. Putin želi prepričati svet, da država z jedrskim orožjem lahko počne, kar ji je volja – spreminja mednarodno priznane meje, celo krade otroke. Če mu bo uspelo, bo to spremenilo vse, kar bodo ljudje v prihodnje priznavali kot sprejemljivo, je posvarila. Za končanje vojne ni čarobne paličice, poudarja Matvijčuk, ki možnost za konec ruske agresije vidi v tem, da bo cena vojne za Putina višja kot cena miru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.