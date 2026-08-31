Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Ukrajinci se ne borijo le zase, ampak za varnejši svet'

Bled, 31. 08. 2026 18.52 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
STA L.M.
Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk

Ukrajinci se ne borijo le zase, ampak tudi za to, da bo s svobodno Ukrajino varnejši svet, je ob prejemu letošnje nagrade Blejskega strateškega foruma, ki ji jo je podelila predsednica Nataša Pirc Musar, poudarila ukrajinska borka za človekove pravice in Nobelova nagrajenka Oleksandra Matvijčuk.

Oleksandra Matvijčuk, vodja Centra za državljanske svoboščine, ki je bil leta 2022 med prejemniki Nobelove nagrade za mir, se neumorno bori za pravičnost, Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo, za otroke in tiste, ki so bili ugrabljeni in so jih odpeljali od doma, so ob podelitvi nagrade utemeljili na BSF.

Njen boj sega daleč prek meja Ukrajine – je boj za načela, na katerih je zgrajen mednarodni sistem, za prepričanje, da mora mednarodno pravo ščititi in varovati ljudi in da vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani. Njeno poslanstvo je zagovarjanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva, so poudarili in spomnili na njene besede, da pravičnost ni privilegij, temveč temeljna človekova pravica.

Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk
Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk
FOTO: Aljoša Kravanja

S predsednico Pirc Musar sta v pogovoru po podelitvi nagrade med drugim spregovorili o vojni in njenih posledicah, odgovornosti za mednarodne zločine pa tudi potrebi po reformi Združenih narodov.

Pirc Musar je spomnila na dokumentarni film The Veto, v katerem Matvijčuk opozarja na posledice zlorabe pravice veta v Varnostnem svetu ZN. "Ukrajina je razgalila posledice položaja, ko stalna članica Varnostnega sveta zlorablja pravico veta, hkrati pa sama krši mednarodno pravo," je opozorila.

Matvijčuk pa je dejala, da reforma ZN ni priljubljena tema ne v ZN ne med voditelji držav, saj ne prinaša političnih koristi.

Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk
Nataša Pirc Musar podelila nagrado BSF Oleksandri Matvijčuk
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob prejemu nagrade se je Sloveniji zahvalila za podporo in solidarnost z Ukrajinci in opozorila, da se borijo za varnejši svet. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč začel vojno, da bi okupiral Ukrajino, ki pa jo vidi kot most do Evrope, je posvarila.

Ukrajinci so po njenih besedah v centru dogajanja, ki bo v prihodnje oblikovalo mednarodni svetovni red. Putin želi prepričati svet, da država z jedrskim orožjem lahko počne, kar ji je volja – spreminja mednarodno priznane meje, celo krade otroke. Če mu bo uspelo, bo to spremenilo vse, kar bodo ljudje v prihodnje priznavali kot sprejemljivo, je posvarila. Za končanje vojne ni čarobne paličice, poudarja Matvijčuk, ki možnost za konec ruske agresije vidi v tem, da bo cena vojne za Putina višja kot cena miru.

Oleksandra Matvijčuk Blejski strateški forum Ukrajina človekove pravice Združeni narodi

Umrl je podjetnik in nekdanji župan Kostela Ivan Črnkovič

24ur.com Zelenski: Rusija izvaža teror, Ukrajina pa svetu ponuja formulo miru
24ur.com Golob: Ukrajinski narod brani naše skupne vrednote
24ur.com 'Ne gre le za Ukrajino, ampak za demokratične vrednote celega sveta'
24ur.com 'Slovenci razumemo, kaj je na kocki, če si želi nekdo s silo prilastiti ozemlje'
24ur.com 'Celotna Evropa ve, da Ukrajina varuje naš mir'
24ur.com 'Ne bomo le pasivno gledali in čakali, da Ukrajina izkrvavi do smrti'
24ur.com Žbogar v Varnostnem svetu znova potrdil pravico Ukrajine do samoobrambe
Priporoča
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Našvasan_zob
31. 08. 2026 20.02
Ukrajinci se borijo izključno zato ker jih naci hunta lovi po ulicah in pošilja v mesoreznico na fronto... Zelenskemu je mandat potekel že pred 2 letoma... in ne duha ne sluha o razupisu volitev... zakonodajo je pa itak že 10x spremenil....
Odgovori
0 0
plejadanka
31. 08. 2026 19.58
In vsa resNIca sveta je objavljena tukaj😎...
Odgovori
0 0
Andrej 007
31. 08. 2026 19.45
Od daril Nataša sprejema samo gotovino...
Odgovori
+0
1 1
kinimod
31. 08. 2026 19.43
Bolano
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
31. 08. 2026 19.41
Ukrajinci so mule, ki EU denar nosijo Amerikancem!
Odgovori
+4
5 1
tech
31. 08. 2026 19.38
Ukrajinci se še najbolj borijo za zahodni orožarski lobij in ostali kapital, ki se mu cedijo sline za ukrajinsko zemljo. Na koncu ne bodo imeli v lasti nič.
Odgovori
+6
6 0
vlahov
31. 08. 2026 19.32
Borijo do zadnjega moža . Pol pa pridete fantje iz RS na vrsto od 18 do 60 let . Pol pa dobimo ECB račune in socializem v celoti. Slednji je pomoril 100 mio ljudi v 110 letih .
Odgovori
+1
4 3
slayer2
31. 08. 2026 19.31
Za bruhat!!! Sami hipokrati!!!
Odgovori
+4
5 1
peT99
31. 08. 2026 19.30
Kdor ne razume, da je svet v vojni je na drogah ali pa alkoholu. EU financira Ukrajino samo zaradi tega, da vojne ni pri nas. EU ni glavni cilj, pomoč Ukrajini (čeprav to sicer vsi radi govorijo). Resnica je dosti bolj boleča in ta je... bolje vojna v Ukrajini, kot na Poljskem ali v Nemčiji... ne biti naivni, tudi balkan je vžigalna vrvica... Kdor ne razume tega, da je bolje da je vojna tam in ne pri nas je romantik, zadetek ali pa pijanec. Svet je krut.
Odgovori
-1
4 5
peT99
31. 08. 2026 19.33
Rusom se je "skisalo", tudi ZDA bi delale še večje zdrahe po svetu ta trenutek, ampak je tam politični sistem tako zakompliciran, da ga še sami ne razumejo + veje oblasti so striktno razdeljene, imajo več branž v oboroženih silah, ki so popolnoma neodvisne in vedno več težav znotraj samih zveznih držav.
Odgovori
-4
0 4
300 let do specialista
31. 08. 2026 19.09
Za varnejši svet🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+11
12 1
emilzapata
31. 08. 2026 19.05
ukrajinci se borijo za američane, ne zase, še manj za evropo
Odgovori
+9
14 5
zelen
31. 08. 2026 18.58
bla bla bla
Odgovori
+11
13 2
bibaleze
Portal
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
dominvrt
Portal
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Premiera
Premiera
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907