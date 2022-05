Ukrajini sovjetska in jugoslovanska oprema, Sloveniji orožje zahodne izdelave

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA naj bi v skladu z dogovorom Nemčija Sloveniji namenila oklepnike marder in fuchs, Slovenija pa naj bi izrazila željo po bolj modernem orožju, vključno s tanki leopard 2 in oklepniki puma ter boxer. Po naših neuradnih informacijah naj bi Slovenija Ukrajini izročila tudi protiletalske raketne sisteme.

Več vzhodnoevropskih držav je sicer že potrdilo, da so na donacijo orožja sovjetske izdelave Ukrajini pristale potem, ko so jim zahodni partnerji zagotovili nadomestitev obrambnih zmogljivosti.

Slovenija se je že kmalu po ruski invaziji pridružila številnim državam, ki so Ukrajini poleg humanitarne pomoči začele pošiljati tudi orožje. Kot so pojasnili na ministrstvu za obrambo, gre za različno opremo in oborožitev. Vse odločitve predhodno odobri vlada, pri čemer pa zaradi občutljivosti vsebine pomoči ne morejo razkriti, so pojasnili, a dodali, da bi v "tem kontekstu bila mogoča tudi pomoč Ukrajini z opremo sovjetske oz. jugoslovanske proizvodnje, pri čemer bi Sloveniji tako donirana sredstva oz. zmogljivosti nadomestila katera druga zaveznica".

O vsebini slovenskih vojaških pošiljk v Ukrajino in dogovorih z zavezniškimi partnerji so prvi pisali nemški mediji. Potem ko sta se prek videokonference pogovarjala Matej Tonin in njegova nemška kolegica Christine Lambrecht, so nemški mediji poročali, da naj bi Slovenija v Ukrajino poslala tanke M-84, te bi ji v zameno Nemčija nadomestila s tanki ali oklepniki zahodne izdelave. V Berlinu so tudi potrdili, da je Nemčija sklenila dogovor o pošiljanju težkega orožja v Ukrajino z več vzhodnoevropskimi državami, tudi s Slovenijo. Na slovenskem ministrstvu so takrat povedali, da morebitnih dogovorov o pošiljkah orožja v Ukrajino ne morejo komentirati.

Tonin in Lambrechtova sta se takrat pogovarjala, kako lahko zavezniške države pomagamo Ukrajini pri njeni obrambi pred agresijo Rusije. V zvezi s tem sta govorila o različnih možnostih, kako lahko Slovenija in Nemčija skupaj pomagata Ukrajini, so sporočili. Napovedali so tudi nadaljevanje pogovorov in da bodo o vsem javnost še obveščali.