Ukrajinski nacionalni plesni ansambel Virsky prvič v Sloveniji

Njihovi plesni spektakli vsebujejo elemente iz različnih ukrajinskih regij, ki raziskujejo različne sloge in tradicije ljudskega plesa. Repertoar ansambla vključuje širok nabor od energičnih kozaških plesov do liričnih in milozvočnih točk. Koreografije pogosto združujejo zapletene korake, akrobatske elemente in usklajene skupinske formacije, ki na odru izvajajo vizualno osupljive in dinamične plesne gibe.

Ukrajinski nacionalni plesni ansambel Virsky, znan tudi kot ansambel ljudskega plesa Ukrajine, slovi po svojih temperamentnih nastopih in ohranjanju ukrajinskega ljudskega plesnega izročila. Ansambel sestavljajo vešči plesalci, ki skozi koreografijo, glasbo in kostume prikazujejo bogato kulturno dediščino Ukrajine.

Ansambel se imenuje po ustanovitelju Pavlu Virskem, ki je leta 1937 skupaj z baletnim mojstrom Mikolo Bolotovom sestavil skupino folklornih plesalcev. Sam Pavel Virski je ansambel vodil od leta 1955 do 1975, njegove razburljive in strastne koreografije pa so navdušile občinstvo po vsem svetu. Leta 1980 je vodenje ansambla prevzel njebov učenec Miroslav Vantuk - ekspert za etnografijo in poznavalec ljudske tradicije - in nadaljeval z ohranjanjem in razvojem folklorne plesne umetnosti.

Nastopi Ukrajinskega nacionalnega plesnega ansambla Virsky občinstvo navdušujejo s tehnično odličnostjo, intenzivnim umetniškim izrazom in živahnim duhom ukrajinskega ljudskega izročila. Svetovni tisk pa vsa leta hvali njihovo vrhunsko kakovost in profesionalizem.

Virsky je gostoval v številnih državah in sodeloval na uglednih plesnih festivalih ter tekmovanjih po vsem svetu. Prepotovali so več kot 87 držav, nastopali pred občinstvi po Evropi, v ZDA, Mehiki, Kanadi, Venezueli, Braziliji in na Kubi, pa v Vietnamu, Indiji, na Kitajskem, Japonskem, od koder se pravkar vračajo s turneje. Kljub vojni v Ukrajini intenzivno nastopajo po svetu. V začetku jeseni jih pot vodi po Franciji, nato pa v Slovenijo, na Hrvaško in v Bolgarijo.

Ukrajinski nacionalni plesni ansambel Virsky prihaja v Slovenijo organizaciji agencije ARTentainment, ki je v letošnjem aprilu v Cankarjev dom pripeljala Ukrainian Classical Ballet in maja Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili. Obojni so pri občinstvu povsem razprodanih Gallusovh dvoran izvali stoječe ovacije.

