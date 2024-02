Se 20 ukrajinskih sirot iz Postojne vrača nazaj v domovino?

Ukrajinski otroci, ki so pred letom in pol prispeli v Slavino v okolici Postojne, se bodo vrnili v domovino. 20 sirot z ukrajinskimi spremljevalci biva v opremljenih prostorih krajevne skupnosti, a le še do junija. Tako je namreč odločila ukrajinska oblast, ki želi, da se otroci kljub temu, da vojna v Ukrajini še divja, vrnejo. Slovenska koordinatorka je sicer ocenila, da selitev za otroke ni dobra.

20 otrok, starih od enega do sedem let, ter tri zdravnice, več medicinskih sester in vzgojiteljic ter njihovih otrok je maja 2022 prispelo v vas Slavina pri Postojni. Zdaj pa vse kaže, da bodo Slovenijo kmalu zapustili. Ukrajinska državna uslužbenka in oskrbnica otrok po besedah slovenske koordinatorke Cvetke Kernel pravi, da drugače ne gre, saj da so tako odločile oblasti v Ukrajini, poroča N1.

Glede na podatke portala se otroci ne bodo vrnili v Lugansk, od koder so prišli, pač pa jih bodo namestili v mestu Zakarpatje na zahodu Ukrajine. Kdaj točno bodo zapustili Slovenijo, ni znano, a selitev naj bi bila izpeljana do najkasneje junija letos. Kernelova je sicer prepričana, da selitev v nemirno okolje za otroke ni dobra. V Sloveniji so po njenih besedah vključeni v zelo kakovosten vrtčevski in popoldanski program, nekateri otroci pa so tudi v razvojni ambulanti in se z njimi še posebej strokovno dela. Ves napredek bi bil s selitvijo prekinjen, prav zato je Kernelova prepričana, da bi bilo dobro, če bi otroke posvojile družine in bi se strokovna pomoč lahko nadaljevala.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





















Slovenija želi, da bi otroci še ostali, stališče Ukrajine se še čaka O selitvi so bili obveščeni tudi na uradu za oskrbo in integracijo migrantov. Po informacijah N1 so jih jeseni koordinatorica projekta, skrbnica otrok ter ukrajinsko veleposlaništvo obvestili, da so se za nekaj otrok našli posvojitelji v Ukrajini in bodo zato v kratkem Slovenijo zapustili. Decembra pa jih je skrbnica otrok obvestila, da naj bi se skupaj z otroki vrnila v Ukrajino. Na sestanku z ministrstvi in vsemi vpletenimi v projektu, tudi predstavniki Ukrajine, so ti vladni urad ponovno seznanili z vrnitvijo otrok. Na sestanku so govorili tudi o tem, zakaj bi bilo dobro, da otroci še nekaj časa ostanejo v Sloveniji. Svoje stališče glede vračanja mora zdaj sporočiti še ukrajinska stran, na uradu odgovora še niso prejeli.