Ukrep, ki naj bi dobro del najemnikom in prvim lastnikom stanovanj

"Načrt je, da se do konca tega leta, se pravi v naslednjih dveh mesecih, pripravi izhodišča, na kakšen način naj bolj obremenimo premoženje in s tem razbremenimo delo," je v odgovoru na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka (SD) v DZ dejal premier.

Izhodišča deležniki pripravljajo v okviru sveta za davke na ministrstvu za finance. V tem svetu so prisotni tako delodajalci kot delojemalci in ostala stroka, je poudaril Golob. Po njegovih besedah je ključno izhodišče nevtralnost. "To pomeni, da toliko sredstev, kot jih bo zajetih iz premoženja, za toliko se lahko razbremenijo obdavčitve plač," je pojasnil.

Davek od premoženja je po Golobovih besedah treba zajeti na pravičen način: "Ne obremeniti tistih, ki imajo eno nepremičnino, ki so zanjo varčevali in jo gradili celo življenje. Treba je poskrbeti, da tisti, ki ima dovolj denarja, razpolaga z več nepremičninami, po možnosti celo praznimi ali pa takimi, ki jih oddaja v kratkoročni najem, prispeva svoj delež k družbeni blaginji na pravičen in socialno smiseln način."

Davek na premoženje po premierjevih besedah ni sam sebi namenjen. "Namenjen je tudi temu, da bomo preko njega spodbudili stanovanjski trg s serijo drugih ukrepov, ki jih pripravljajo druga ministrstva, na eni strani z gradnjo novih stanovanj, z regulacijo najemniškega trga, predvsem pa tudi z regulacijo kratkoročnih najemov," je dodal.

S skupino vseh teh ukrepov in premoženjsko davčno zakonodajo bodo skušali stanje na stanovanjskem trgu spremeniti v korist tako najemnikov kot prvih lastnikov oziroma tistih, ki kupujejo prvo stanovanje. "Vse to mora biti sestavni del paketa in zaradi tega je priprava izhodišč še bolj kompleksna. Se pa veselim razprave, ki bo najverjetneje na prvi januarski seji ali pa na januarskem koalicijskem vrhu," je sklenil Golob.