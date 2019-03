Ukrepi ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo

In nadalje:"Iz poročila, ki ga je objavila avstralska služba za zdravje, je razvidno, da se je med leti 1991 in 2013 zmanjšalo število odraslih kadilcev, enotna embalaža pa je bila uvedena šele leta 2012; torej ti podatki sami po sebi ne dokazujejo, da bi imela drugačna embalaža odvračalni učinek. Zmanjšanje porabe bi morda lahko pripisali edino povečanju davka na te izdelke. Med leti 2012 in 2014 se je v Avstraliji povečal tudi obseg nezakonite trgovine in to je okoliščina, ki bi lahko nadalje pojasnila manjšo porabo teh izdelkov. Poleg tega je uvedba enotne embalaže v nasprotju s pravili o zaščiti industrijske lastnine. V zvezi s tem navajamo določbe Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, ki je bila pozneje večkrat spremenjena in ne predvideva izjem, s katerimi bi lahko države članice uvedle posebna pravila za proizvajalce tobaka, predvsem če so namenjena omejitvi njihove svobode uveljavljanja svojih pravic, vključno s tistimi, ki so povezane z industrijsko lastnino. V navedeni konvenciji je v zvezi s pravicami do uporabe blagovnih znamk izrecno navedeno, da so tovarniške, trgovske in storitvene znamke – ki služijo kot jamstvo porekla in kakovosti izdelkov in storitev – predmet nacionalne in nadnacionalne zaščite, tudi če so predvidene za komercialno uporabo za razločevanje podjetij, ki jih imajo v lasti. Njihov glavni namen ni le tretjim osebam prepovedati uporabo znakov, ki bi se lahko zamenjali z drugimi, že registriranimi v okviru njihovih poslovnih dejavnosti, ampak tudi razločevati blago in storitve, ki se ponujajo ciljni publiki na trgu; to služi tudi za nadzor nelojalne konkurence in izkrivljanja prostega trga."

In končno: "Generalni direktorat tudi meni, da v tem primeru zakoni, ki jih je Slovenija sprejela z namenom varovanja javnega zdravja, segajo prek meja primernosti in potrebnosti za doseganje zakonitih ciljev, ki jih zasleduje zakonodaja Skupnosti, in s tem kršijo načelo proporcionalnosti. Če je možna izbira med več ustreznimi ukrepi, je treba vedno izbrati najmanj omejujočega, da se preprečijo neproporcionalne posledice zasledovanja ciljev (Sodišče prve stopnje, T-158/03 z dne 28.6.2005). Ugotovljeno je bilo tudi, da lahko uvedba enotne embalaže olajša ponarejanje v primerjavi z izdelki, katerih proizvodnja zahteva uporabo ločevalnih značilnosti v smislu barve in vtisnjenih elementov."