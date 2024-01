'Ukrepi notranjega nadzora na mejah ne povzročajo težav državljanom'

Ministri so na novinarski konferenci v hrvaški Istri povedali, da je zahodnobalkanska migrantska pot še naprej aktivna, in to podkrepili s številkami nedovoljenih prehodov meja oziroma pridržanih tihotapcev. Nihče od nas ne misli, da lahko težave rešimo sami, je novinarjem povedal Matteo Piantedosi in ob tem opozoril, da je omenjena migrantska pot zanimiva tudi nevarnim posameznikom ter da je ta nadzor pomemben tudi v luči domnevne teroristične grožnje.

Boštjan Poklukar je izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem notranjih ministrstev in policij, katerih predstavniki so tudi v rednih stikih. S kolegoma iz Italije in Hrvaške se je minister strinjal, da so obstoječi ukrepi notranjega nadzora takšni, da ne povzročajo težav državljanom.

Začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko je Slovenija uvedla 21. oktobra lani, tako kot Italija na meji s Slovenijo. Obe državi sta kot razlog navedli grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma. Nadzor sta sprva uvedli za deset dni, a sta ga zatem večkrat podaljšali, Slovenija nazadnje decembra lani do 22. junija letos.