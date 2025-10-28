Svetli način
Slovenija

Ukrepi po zgledu italijanskega boja proti mafiji?

Novo mesto, 28. 10. 2025 16.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Predsednik vlade Robert Golob je po tragični smrti Novomeščana napovedal "radikalne ukrepe" za zagotavljanje varnosti na jugovzhodu Slovenije. Te naj bi predstavil na izredni seji novomeškega občinskega sveta, neuradno pa naj bi nekateri predlogi sledili zgledu naših zahodnih sosedov pri boju proti mafiji oziroma organiziranemu kriminalu.

Po poročanju portala Info 360 naj bi še pred začetkom izredne občinske seje v Novem mestu neuradno zakrožili predlogi, ki naj bi jih Policija za uspešnejše obvladovanje romske problematike in kriminala naslovila na ministrstvo za notranje zadeve. Ti sledijo italijanskemu boju proti mafiji oziroma organiziranemu kriminalu. Kaj to pomeni?

Predlagali naj bi, da bi bil vstop v tuje stanovanje ali druge prostore mogoč brez naloga sodišča, kadar je huje ogrožen javni red ali huje ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ljudi ali policistov. Policisti bi smeli ob tem pregledati osebo, njene stvari, stanovanje in druge prostore, prevozna sredstva ter pri tem zaseči orožje in druge nevarne predmete.

Policija v Novem mestu
Policija v Novem mestu FOTO: Bobo

Podobno bi imeli dostop tudi do stanovanja oziroma prostora, v katerega bi se lahko zatekla oseba ali bi tja lahko odložila orožje in druge nevarne predmete.

Po predlogu naj bi bila z namenom zagotavljanja javnega reda in preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov mogoča tudi uporaba sredstev za avdio in video snemanje.

Varnostno akcijo bi smel v primeru hujših kršitev javnega reda ali bistveno poslabšane varnosti za življenje, zdravje in osebno varnost ljudi po poročanju portala odrediti generalni direktor Policije, direktor policijske uprave ali osebi, ki ju navedeni lahko pooblastijo, za varnostno tvegano območje.

In kaj vse bi lahko obsegala varnostna akcija? Po njihovih navedbah naj bi bili sem zajeti poostreni nadzori, zapore cest, pregledi objektov, oseb, vozil in predmetov ter zbiranje podatkov o osebah na določenem območju, kjer je odrejena varnostna akcija. Ta naj bi trajala, dokler nevarnosti ne bi bile odpravljene.

Spremembe v dveh zakonih?

Predlagali naj bi tudi, da se v zakonu o javnem redu in miru (ZJRM-1) določi dvig glob za prekrške nedostojnega vedenja do uradnih oseb – dvig glob za kvalificirani obliki prekrška: neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb in nedostojno vedenje do uradnih oseb.

Po slednjem bi bil kršitelj huje kaznovan tudi v primerih, ko s svojim nezakonitim ravnanjem otežuje ali onemogoča izvedbo uradnega dejanja uradne osebe tako, da sede, leže, obrne vstran, beži ali drugače podobno ravna.

Globe naj bi bile ob tem višje tudi za primere dejanj, storjenih v skupini najmanj dveh oseb.

Spremembe naj bi predlagali tudi za kazenski zakonik, kjer naj bi za nekatera dejanja predlagali višje kazni: od treh mesecev do petih let zapora.

Tam bi se pri kaznivem dejanju preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi uvedla strožja kazen, če je dejanje storjeno v skupini najmanj dveh oseb. Pri napadu na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti, bi se prav tako uvedla kvalificirana oblika, če je napad storjen v skupini najmanj dveh oseb. Pri hujskanju k upiranju bi bil medtem predviden strožji pregon, če bi dejanje povzročilo nasilno upiranje državnim organom ali uradnim osebam, in bi storilec pri tem hudo razžalil, grdo ravnal, poškodoval uradno osebo ali ji grozil z orožjem ali nevarnim predmetom.

Za ta dejanja naj bi bila po predlogu zagrožena višja kazen – od treh mesecev do petih let zapora.

Na portalu so se za odziv obrnili na Policijo ter na ministrstvo za notranje zadeve, "a predstavniki za odnose z mediji o predlogih ne vedo nič".

