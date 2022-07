Ukrepi varčevanja z vodo v Istri uspešni, a napoved ne dopušča optimizma

Zaradi večmesečne suše in posledičnega zmanjšanja zalog pitne vode so župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana pretekli teden sprejeli več ukrepov in prepovedi glede porabe vode. Med drugim je do nadaljnjega prepovedano zalivanje zelenic, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov.

Kot so po današnjem rednem tedenskem sestanku s predstavniki Civilne zaščite slovenske Istre sporočili iz Rižanskega vodovoda, sprejeti ukrepi kažejo prve pozitivne učinke, zlasti zato, ker obalna komunalna podjetja in nekatera večja obalna podjetja dosledno upoštevajo prepovedi. A hkrati opozarjajo, da vremenska napoved, ki so jo za območje slovenske Istre za prihodnje dni pripravili na Agenciji RS za okolje, ne dopušča optimizma. "Zato je vztrajanje pri izrecnem upoštevanju prepovedi in varčevanju z vodo edini način, da se izognemo nadaljnjemu zaostrovanju in dodatnim omejitvam, da bi se morebitne neizogibne redukcije zgodile čim pozneje," so zapisali v sporočilu po sestanku. Kot so dodali na Rižanskem vodovodu, bodo podobne sestanke organizirali tudi z gasilci.