Ukrepi vlade za dostopnost do zdravstva: dodatno nagrajevanje, dodatek za specializacijo ...

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na predlog priporočila poslanske skupine SDS za takojšnje reševanje katastrofalnih razmer v zdravstvu. Državnemu zboru so med drugim predlagali, da naj se v zakonu opredeli sistem za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov, medicinskih sester in ostalih, ki so zaradi neurejenih razmer v zdravstvu in zaradi neustreznega vrednotenja njihovega dela odšli v tujino in tam poiskali svoj kruh.

Ključni ukrepi za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev: dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine

V odgovoru je vlada povzela aktivnosti sindikalnih pogajanj in vzpostavitve ločenega plačnega stebra za zdravstvo ter povzela ključne ukrepe za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev: plačilo po realizaciji vseh opravljenih storitev, brez omejitev, možnost sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, možnost dodatnega zaposlovanja in nagrajevanja na primarni ravni, vzpostavitev ambulant za neopredeljene, dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine.

Prav tako je navedla ukrepe, s katerimi bomo vsaj začasno lahko zadržali zdravnike specialiste v javni zdravstveni mreži – zdravnik specialist se mora po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. V nasprotnem primeru mora v proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške, nastale v zvezi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Kot so še pozvali v SDS, bi v skladu s predlogom priporočil DZ vlado tudi pozval, naj nemudoma predlaga spremembo Zakona o javnem naročanju, s katerim bi ponovno uvedli sistem referenčnih cen na področju nabave medicinskega materiala in tako po poslankinih besedah cene medicinskega materiala približali cenam na evropskem trgu.

Vlada je na to odgovorila , da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju opredelil pojem referenčne cene in sistem naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na način, ki ni v skladu z evropskim pravnim redom. Vlada je pojasnila, da je neskladja nujno potrebno odpraviti in da so v pripravi nove podlage za ustrezno uveljavitev referenčnih cen.