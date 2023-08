Ukrepi za gasilce: znižanje DDV-ja za nakup vozil in opreme, oprostitev dohodnine

Vlada je v okviru novega interventnega zakona sprejela odločitev o znižanju stopnje DDV-ja za nakup gasilskih vozil in opreme. Ta bo zdaj znašala 5 odstotkov in ne več 22. Številna prostovoljna gasilska društva so ob nedavnih poplavah zbirala prispevke za svoje člane, ki so utrpeli škodo na svojih domovih. Če bodo sredstva prizadetim nakazali do 31. decembra, bodo oproščeni plačila dohodnine, je napovedal obrambni minister Marjan Šarec.

Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisal obrambni minister Marjan Šarec, je vlada sledila predlogu ministrstva in v povezavi z gasilstvom sprejela dve pomembni odločitvi. Obe je obravnavala v okviru novega interventnega zakona. Dogovorili so se za znižanje stopnje DDV-ja z 22 odstotkov na 5 odstotkov za nakup gasilskih vozil in opreme. Ničelna stopnja po besedah Šarca ni mogoča zaradi evropskih pravil. Drugi ukrep je vezan na prostovoljna gasilska društva, ki so zbirala denarne prispevke za svoje člane, ki jim je poplavilo domove. Javnost si je najbolj zapomnila primer gasilca iz Mengša, ki je reševal otroke iz vrtca, medtem pa mu je poplavilo dom. "Po dosedanji ureditvi bi moral za nakazani znesek plačati dohodnino, sedaj je ne bo," pojasnjuje Šarec.

Ukrep je sicer začasen in velja do konca leta. To pomeni, da morajo prostovoljna gasilska društva, ki so od 4. avgusta zbirala denarna sredstva, ta nakazati prizadetim do 31. decembra, da se prejemniki sredstev izognejo plačilu dohodnine.

Zakon bo stopil v veljavo, ko ga bo sprejel Državni zbor.

Vlada je sicer po lanskem požaru na Krasu dvignila sredstva za sofinanciranje gasilske opreme na 2,8 milijona evrov, dodatno zvišanje je predvideno tudi v prihodnjem letu. Lani je poleg povrnitve vseh stroškov, povezanih s požarom v naravnem okolju, namenila še dodatna sredstva za opremljenost v višini 1,5 milijona evrov. Povišala so se tudi sredstva za redno delovanje GZS, vlada pa je zagotovila denar za izgradnjo treh novih regijskih poligonov v skupni višini 2,1 milijona evrov, navaja obrambno ministrstvo.

icon-expand Gasilci PGD Mengeš so v hudih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, med drugim reševali otroke iz poplavljenega vrtca. FOTO: PGD Mengeš

V začetku leta so izvedli postopke za vzpostavitev evidence za namene dohodninske olajšave, v kateri se izvede uveljavitev olajšave za skoraj 25.000 operativnih gasilcev do višine 1500 evrov. Pripravljen je bil tudi prvi osnutek pravilnika o gasilskih zavarovanjih. Pravilnik je trenutno v končni fazi oblikovanja za zavarovanja gasilcev, sledil bo še akt za opremo in infrastrukturo. Vlada se je po lanskemu požaru na Krasu odločila tudi za nakup štirih letal za gašenje, dve sta že prispeli v Slovenijo.