Ukrepi za študente: višja urna postavka, brezplačni avtobusi in vlaki

Organizacija si prizadeva tudi za dvig subvencije za študentsko prehrano na 5,17 evra, kar je, kot poudarjajo, revaloriziran znesek, obljubljen s strani ministra lani februarja. Zavzemajo si tudi za uvedbo brezplačnih vozovnic javnega potniškega prometa za dijake in študente, omejevanje prispevkov za študij in zagotovitev brezplačnega zdravstvenega zavarovanja za vse študente.

ŠOS je seznam predlaganih ukrepov pripravljal leto in pol, nanj pa so, kot pravijo, vključili pobude in rešitve problematik, na katere so jih študenti opozarjali. Ker predlog naslavlja univerzalne potrebe mladih, želijo pridobiti podporo vseh parlamentarnih strank.

"Zavedamo se, da je za uresničitev tega ambicioznega zakona potrebna široka podpora. Zato pričakujemo, da nas bodo poslanci Državnega zbora in predsednica sprejeli, prisluhnili našim argumentom in predlog zakona vzeli kot svoj," je dejala predsednica organizacije Marike Grubar. Kot dodaja, želijo zagotoviti pravičnejše, bolj vključujoče in podporno okolje za vse slovenske študente.