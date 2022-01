Ukrepi za zajezitev vpliva cen energentov tudi v gospodarstvu in kmetijstvu

"Slišali smo klice tistih, ki so zaradi visokih cen energentov prišli v težave. Potrebna je nepovratna finančna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Našli smo rešitve, ki sledijo logiki, ki so našo državo uvrstile med gospodarske zmagovalce te krize. Ponovno vlagamo v ljudi in podjetja, zato mislim, da bodo ti ukrepi omilili marsikatero težavo, ki je zaradi cen energentov nastala," pa je dejal Počivalšek.

Rezultat dela ministrstev pa je tudi ukrep za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, ki je opredeljen v Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. V zakonu so določili, da so do pomoči upravičene pravne ali fizične osebe (s. p.-ji), ki so bili registrirani v za opravljanje gospodarske dejavnosti do 1. 12. 2021.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, pa so, da imajo vsaj pet zaposlenih, da podjetje ni bilo v težavah že na dan, 31. 12. 2019, da ima v strukturi vseh poslovnih odhodkov vsaj 5 odstotkov stroškov energije v poslovnem letu 2019, da ima stroške energije v poslovnem letu 2019 najmanj v višini 10.000 evrov in da mu bodo stroški energije v 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov.

Za dodelitev pomoči bodo morali upravičenci do 31. 3. 2022 na Furs prek informacijskega sistema predložiti izjavo, Furs pa bo pomoč v enkratnem znesku izplačal do 20. 4. 2022. "Pričakujemo, da bo najnižji predvideni znesek pomoči znašal 50 evrov za najmanjše gospodarske subjekte, ki zadostujejo pogojem. Za najbolj energetsko intenzivna podjetja se ocena vrti okrog dveh milijonov evrov," je dodal Počivalšek.