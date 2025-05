Ukrepi zaradi slinavke in parkljevke ukinjeni

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je sporočila, da z današnjim dnem prenehajo veljati nacionalni ukrepi, uvedeni marca oziroma aprila zaradi izbruhov slinavke in parkljevke (SIP) na Madžarskem in Slovaškem. Rejci živali, dovzetnih za SIP, naj še naprej dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

Državno središče za nadzor bolezni je odločitev za odpravo ukrepov sprejelo na podlagi situacije glede SIP in dejstva, da Madžarska in Slovaška izvajata vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni, vključno z nekaterimi dodatnimi ukrepi.

Še vedno so vzpostavljena območja z omejitvami, na katerih veljajo predpisani ukrepi, med drugim tudi prepoved trgovanja.

Na Madžarskem je bilo skupaj zabeleženih pet izbruhov bolezni, zadnji 17. aprila 2025, na Slovaškem pa so skupno potrdili šest izbruhov, zadnjega 4. aprila 2025.

UVHVVR imetnike živali kljub ukinitvi ukrepov poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe (uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot v rejo.

Prav tako naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali, še posebej naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih/rilcu, na koži vimena ter na parkljih.

Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na SIP, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.