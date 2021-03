Katere prodajalne bodo odprte, kako bo vozil avtobus in poslovale banke?

- trafike in kioski za prodajo časopisov in revij.

- vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno higieno in čiščenje, vendar v teh prodajalnah ni dovoljeno prodajati obačil in obutve,

Vlada z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki velja od 1. do 11. aprila, ponovno uvaja strožje ukrepe in krajša seznam izjem, ki lahko ponujajo in prodajajo blago neposredno potrošnikom.

Vozniki v javnem potniškem prometu, spremljevalno osebje v železniškem prometu in taksisti se morajo najmanj enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom. Izjema so tisti, ki so bili cepljeni ali pa so covid-19 že preboleli.

Potniški promet Slovenskih železnic je zaradi vladne zaostritve interventnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in prehodom na šolanje na daljavo od 1. do 11. aprila, trenutnim razmeram prilagodil vozni red, to je vozni red, ki velja v času šolskih počitnic. Enako velja tudi za javni avtobusni potniški promet.

V NLB so povedali, da bodo poslovalnice delovale po rednem urniku. "Izjeme so NLB poslovalnice UKC, Ikea in E.Leclerc, ki jih bomo iz preventivnih zdravstvenih razlogov v tem času zaprli. Do nadaljnjega je zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov zaprta tudi NLB Poslovalnica Litija, stranke pa so preusmerjene v NLB Poslovalnico Zagorje," so navedli. Njihova mobilna poslovalnica v tem času ne bo obiskovala krajev po Sloveniji.

"Izjeme glede delovnega časa so lahko posamične poslovalnice, zato strankam predlagamo, da to pred obiskom poslovalnice preverijo na spletni strani banke ali hranilnice, preko elektronske banke ali s klicem v kontaktni center," so zapisali v združenju in izpostavili še, naj stranke poslovalnice obiščejo le v nujnih primerih.

V Unicredit banki Slovenije so dejali, da zaenkrat ne načrtujejo sprememb delovnika niti zapiranja posameznih poslovalnic. Isto so napovedali v SKB. "V primeru podaljševanja ukrepov pa bomo primorani reagirati glede na število kadra v poslovalnicah," so dodali.

Tudi Gorenjska banka ne načrtuje sprememb delovnih časov poslovalnic. Nespremenjeni bodo ostali delovni časi v podružnicah banke Sberbank, so povedali v obeh bankah.

Poslovalnice Addiko banke bodo odprte od ponedeljka do petka z izjemo poslovalnic Šiška in BTC v Ljubljani ter poslovalnice v Kočevju. Poslovalnici Šiška in BTC bosta zaprti od danes do predvidoma 12. aprila, poslovalnica v Kočevju pa od 1. aprila do predvidoma do 12. aprila, so navedli.

Poslovalnice Deželne banke Slovenije bodo načeloma vse delovale po običajnem urniku. Če bi zaradi višje sile bili primorani kakšno začasno zapreti, pa bodo stranke o tem obvestili na spletni strani.

Pri ZBS so dodali, da svetujejo, da poslovalnice obiščete le v nujnih primerih in da za opravljanje bančnih storitev še naprej v čim večji meri uporabljate digitalne poti oz. spletne in mobilne banke, bankomate in po potrebi tudi kontaktne centre bank ter hranilnic. V primeru obiska poslovalnice pa je treba dosledno upoštevati preventivne zdravstvene ukrepe in napotke.