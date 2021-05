AstaDot za imusnki sistem, kožo in oči

Nova generacija slovenskih prehranskih dopolnil: Astaksantin z vitaminom D3 v inovativnih podjezičnih lističih

Slovensko inovativno podjetje InnoBEM je na podlagi lastnega znanja in izkušenj razvilo novo, uporabniku prijazno obliko prehranskega dopolnila - inovativne podjezične tankoslojne lističe AstaDot immunomar, kjer so naravni astaksantin dopolnili z vitaminom D3, za učinkovito in popolno podporo vašemu imunskemu sistemu, očem in koži - v prihajajočem zgodnje poletnem obdobju. V lističe je vgrajen prvovrstni naravni astaksantin iz alg, švedskega proizvajalca AstaReal, lističi sami pa so proizvedeni v Sloveniji, na osnovi lastnih patentiranih rešitev s tehnologije 3D tiska. Listič enostavno položimo pod jezik, kjer se raztopi in naravne učinkovine lahko hitro in neposredno preidejo v krvni obtok.

icon-link AstaDot immunomar FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj je astaksantin? Astaksantin je karotenoid z močnimi antioksidativnimi in protivnetnimi potenciali. Kot antioksidant je po literaturnih virih kar 6000 x močnejši od vitamina C, 800x močnejši od CoQ10 in kot antioksidant preprečuje oksidativni stres, do katerega prihaja med drugim zaradi vpliva stresorjev in staranja, ter tako ščiti naše celice pred poškodbami lipidov, proteinov in molekul DNK. Znano in raziskovano je tudi njegovo protivnetno delovanje.

icon-link AstaDot immunomar

V živalskem svetu - pri različnih vrstah rakov in lososov ne povzroča zgolj značilne oranžno-rdeče barve, ampak ima tudi številne biološke funkcije. Zato ne preseneča dejstvo, da raziskujejo in klinično potrjujejo tudi številna koristna področja uporabe pri človeku, ki so povezana z oksidativnim stresom, vnetnimi procesi in UV degradacijo, kot: - protivnetno delovanje in boljši imunski odziv, - področje zaščite in zdravja kože, zdravja oči, - procesi s staranjem in leti pogojenimi boleznimi, - srčno zdravje, regulacija ravni holesterolov - zniževanju LDL in zviševanju HDL, - ter še številna druga, kot: področje tvorbe razjede pri okužbi s Heliobacter pylorii, tudi na področju rakavih obolenj, pri funkciji jeter, zdravje prostate in - nenazadnje omenimo še raziskave pri obnavljanju mišic ter splošnemu zdravju in počutju. Zakaj prav odločitev za razvoj AstaDot immunomar v inovativnih podjezičnih lističih? Odlične naravne potenciale astaksantina iz alg Haematococcus pluvialis so želeli še nadgraditi z dopolnjujočim delovanjem vitamina D3 in tako je nastal proizvod AstaDot immunomar, ki je v lahko v prihajajočem zgodnje poletnem obdobju ne samo odlična podpora imunskemu sistemu, ampak tudi očem in koži.

icon-link AstaDot immunomar

Lističem sta dodani naravni aromi borovnice in limone, ki ob raztapljanju sproščata prijeten sadni okus. Podjezični lističi predstavljajo novo generacijo na področju prehranskih dopolnil, s številnimi prednostmi za uporabnika: - so enostavna in uporabniku prijazna oblika, ki jo brez nadležnega požiranja in poplakovanja enostavno položimo pod jezik in počakamo, da se raztopi, - podjezična oblika je po znanstvenih virih najprimernejša oblika za doseganje hitrega in učinkovitega delovanja astaksantina, - lističi so majhni in lahko prenosljivi v škatlici žepne velikosti - ter tako priročni za uporabo na delovnem mestu, potovanju, v naravi ali seveda tudi doma, - tudi brez hranjenja v hladilniku ohranjajo visoko kakovost in - s to obliko se je mogoče hitro prilagajati željam in potrebam uporabnikov tako z različnimi jakostmi kot okusi.

icon-link AstaDot immunomar

Pri podjezični aplikaciji se učinkovina dostavi neposredno v sistemski krvni obtok, kar izboljša biološko razpoložljivost - se pravi, da je na razpolago večji del učinkovine, ki bi se sicer zaradi specifičnih razlogov lahko »izgubljal« na daljši poti skozi prebavni trakt in jetra. Oblika podjezičnih lističev je sicer znana oblika za dostavo nekaterih zdravil, vključno s srčno-žilnimi zdravili, razvoj in proizvodnja tovrstne oblike pa predstavlja zaradi posebnih zahtev vedno znova velik izziv tako za razvoj, kot tudi za proizvodnjo. V podjetju InnoBEM so izdelekAstaDot immunomar zasnovali in ga proizvajajo v Sloveniji na osnovi obsežnih izkušenj v farmacevtiki ter z uporabo moderne tehnologije 3D tiska.

icon-link AstaDot immunomar