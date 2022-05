Ukrotite si lase in brado doma

Zagotovo se vam je že neštetokrat zgodilo, da poleg truda pri oblikovanju las in brade manjkajo tudi rezultati. Svoje lase in brado ukrotite z nekaj potezami z električnim glavnikom Comby .

Comby je primeren za vse tipe las , po uporabi pa jih pusti sijoče in gladke. Zahvaljujoč posebni zasnovi Comby omogoča varno uporabo na bradi. Z lahkoto bo ukrotil vse lase – od neposlušnih in tankih do gostih. Primeren je tako za redke kot goste lase in brado.

Keramični premaz ščiti lase pred poškodbami

Revolucionarna tehnologija preprečuje prenos negativnega učinka toplote na lase. S Combyj pozabite na mit, da visokotemperaturni likalniki poškodujejo vaše lase. Visokokakovostna keramična prevleka ščiti vaše lase pred cepljenjem in lomljenjem pri ravnanju.

Krajši keramični zobje so obkroženi z višjimi gumijastimi zobmi, ki ščitijo lase in brado pred opeklinami . Zato vaša koža ne bo imela stika z razgretimi zobmi. Dodatna prednost Combyja so zobci glavnika, ki so posebej zasnovani za preprečevanje puljenja in izpadanja dlak.

V samo 15 sekundah do temperature 120 stopinj

Izognili se boste težavam s čakanjem in preverjanjem, v kolikšni meri se je vaš izdelek ogrel. Obstaja indikator napajanja, ki vam pove, kdaj je Comby pripravljen za uporabo. In kar je najpomembneje, indikator napajanja bo nakazal svetlobni signal, ko bo pripravljen za uporabo .

>> Olajšajte svojo jutranjo rutino z enostavno in hitro uporabo glavnika Comby <<

Ta sistem posredno zmanjša tveganje za poškodbe, saj ni treba z dotikom preverjati, ali je naprava vroča. Comby se zelo hitro segreje na optimalno temperaturo, tako da boste zjutraj prihranili čas in odšli od hiše, kot bi bili v salonu.

Kaj loči električni glavnik Comby od ostalih?

Izboljšano in varno spletno nakupovanje – samo na strani Flamingoshop poiščite električni glavnik Comby in pridobite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo svojim strankam Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in vrnili vam bodo denar.

OPOMBA: Popust na ta izdelek je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Pohitite z naročilom in si zagotovite visokokakovosten izdelek po ugodni ceni.

Naročite električni glavnik Comby in pritegnite poglede z urejenostjo las in brade .





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.