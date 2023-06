'Ukvarjajo se s kurikulom, v šoli pa so bolj pereči drugi problemi'

Da pravi problemi niso v kurikulumu, pravi Uletova. "Danes se je treba vprašati, kaj je s šolo prihodnosti. Kakšna naj bo šola, ki bo odziv na prelomne čase, v katerih živimo. Najprej je treba pripraviti osnovne strategije," je prepričana.

Po njenem mnenju bi morala šola otroke na prihodnost pripravljati na povsem drug način. "Ne s povečevanjem ali pa spreminjanjem kurikuluma, ampak s spreminjanjem šolske klime," je povedala in pojasnila, da bi bilo treba to hudo kompetitivnost in tekmovalnost spremeniti v več sodelovanja.

Otroci so že zelo zgodaj vpeti v storilnostni sistem – imeti morajo dobre ocene, da bodo lahko imeli dovolj točk, da bodo lahko imeli dobro prihodnost. Kot pravi Uletova, to ne bi smel biti smisel šole. "Moramo se zavedati, da je v procesu odraščanja umanjkala ena institucija, ki je bila še pred desetletji zelo pomembna – to je vrstniška skupnost. To je tako imenovana enajsta šola pod mostom. Šola je edina institucija poleg družine, ki naj bi otroke navajala na neko skupnostno življenje. Torej na sodelovanje. Storilnost bi morala biti vpeta v motivacijo. Otroci zmorejo veliko, a morajo biti za to motivirani," pravi.

Kako pa je z obremenjenostjo otrok?

"Če je obremenjenost faktična, da otroci in tudi učitelji ne vidijo smisla v tem večnem obremenjevanju, potem je to tudi težko sprejemati. Otroci zmorejo veliko, ampak mora biti to na nek način smiselno podano. Ne smemo pozabiti na učitelje. Učitelji so glavni akterji šolskega polja in tudi oni morajo videti smisel v tem," je prepričana, zato je treba prisluhniti tudi njihovim izkušnjam in slediti njihovim priporočilom.

Predlog za funkcionalno šolo ene od skupin strokovnjakov je na primer tudi ukinitev devetletke in zmanjšanje predmetnikov, ukinili pa bi tudi NPZ-je in za napredovanje naprej uvedli sprejemne izpite – da bi bilo za specifično šolo potrebno specifično znanje. "Vse to kaže na to, da predlogi reformnih ukrepov niso bili prediskutirani v različnih strokovnih skupinah," je poudarila in spomnila, da so se z odprtim pismom odzvali že na prvo predstavitev programa ministra ob nastopu. "Odzvali smo se na njegove izjave o več digitalizacije in spremembi kurikuluma in opozorili na to, kako so neki drugi problemi v šoli bolj pereči."

"Politika ni prisluhnila nobenemu akterju"

Zgoraj omenjeni predlog učiteljev za konkretne spremembe po njenem mnenju kaže na to, da politika ni prisluhnila nobenemu akterju in ni prisluhnila raziskavam, ki kažejo na določene primanjkljaje v naših šolah. Nanašala se je na raziskavo PISA, ki jo pogosto omenjajo tudi naši politiki s področja izobraževanja. A vedno govorijo le o faktografskem znanju, pri duševnem zdravju naših otrok pa so rezultati katastrofalni.