Ulica Bežigrad v Ljubljani zaradi prenove zaprta več tednov

Ulica Bežigrad je prometno obremenjena ulica, ki jo številni vozniki uporabljajo kot eno od možnosti vstopa v središče mesta. Njena prenova sledi obsežni prenovi Parmove ulice in manjših uličic med Parmovo ulico in Dunajsko cesto. Za obnovo je ostala še Jakšičeva ulica, ki bo komunalno urejena prav v sklopu prenove ulice Bežigrad. Jakšičeva ulica bo tako zaradi prenove predvidoma zaprta do 5. junija.

Prenova ulice Bežigrad bo po pojasnilih mestne občine potekala v dveh fazah, ena na delu od Parmove ulice do Staničeve ulice in druga od Staničeve ulice do Dunajske ceste. V času popolne zapore ulice bo obvoz po Posavskega ulici in po Samovi ulici. Mestni avtobusi na liniji 14 pa bodo vozili po spremenjeni trasi.