100. rojstni dan ulice, kamor ženske in mladoletniki nimajo vstopa

Ste vedeli, da v Nemčiji obstaja ulica, na katero ženske in mladoletniki še danes nimajo vstopa? V času, ko veliko govorimo o enakopravnosti spolov, je to skoraj neverjetno, pa vendar je na majhno ulico v Hamburgu že slabih 90 let vstop dovoljen zgolj polnoletnim moškim. V tej ulici so namreč svoje mesto kljub takratni prepovedi prostitucije in striptiz klubov našle javne hiše, najstarejšo obrt na svetu pa so preprosto skrili za velika kovinska vrata. Minulo nedeljo, ko je ulica pregrehe praznovala 100. rojstni dan, pa so jo prvič odprli za vse.

V srcu drugega največjega mesta Nemčije, v Hamburgu, leži eno največjih okrožij rdečih luči v Evropi. Raznolika ponudba predvsem spolnih uslug privablja mnoge domače in tuje goste, posebnost tega okrožja pa je uličica Herbertstraße, ki jo zapirajo velika kovinska vrata, na njih pa je napis, da ženske in mladoletni niso dobrodošli. Minulo nedeljo pa so se vrata ulice greha prvič odprla prav za vse in radovednost je premamila marsikatero žensko. "Ja, lepo je. Malo obrabljeno, a to je bilo pričakovano," pove ena od mimoidočih. Ne zgolj ženske, tudi družine z majhnimi otroki so izkoristile priložnost in se sprehodile po ulici, kjer vsako noč pod neonskimi lučmi v izložbah sedi okoli 250 žensk. "Zanimivo je gledati z druge perspektive," pa pravi mimoidoči sogovorec. Ker gre za res enkratno priložnost, so si nekateri ogledali tudi notranjosti prostorov, kjer prijateljice noči ponujajo svoje usluge. A mnoge je začetna navdušenost kmalu minila. Ulice namreč od začetka 30. let prejšnjega stoletja, ko so jo zaprli za javnost, niso kaj dosti prenavljali. "Mislila sem, da bo videti malo lepše. Dobiš občutek, da moraš darovati denar. Ulico bi bilo treba prenoviti," nič kaj navdušeno pove še ena od sogovork. A tudi če bo do tega prišlo, gospa prenovljene ulice najverjetneje ne bo nikoli videla, saj so se vrata v Herbertstraße s ponedeljkom ponovno zaprla.