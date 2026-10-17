Ulice bodo zavzeli tekači: preverite, kje in kdaj bodo ceste zaprte

V središču mesta in okolica bodo dopoldne teki otrok in mladine, nato pa se bo ob 16.30 začel tekmovalni tek na 10 km. Trasa proge po ulicah v središču mesta in v njegovi okolici je ravninska. Start teka na 10 km bo na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu.

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Promet bo moten v ožjem središču, kjer so ponekod že od četrtka popolne zapore, Mirju in Vrhovcih do Kosez. Proga je nato speljana okrog Celovške ceste proti centru in pred njim nazaj do Ježice ter prek Bežigrada do cilja. Prehodi čez progo bodo možni na označenih mestih, varnostniki bodo omogočali varen prehod tako pešcem kot voznikom. Potrebno bo počakati samo na prehod večje množice tekačev, a ne več kot 20 minut, zagotavljajo organizatorji. Ker bo imela prednost varnost tekačev, tiste, ki imajo na dan tekmovanj nujne poti, organizatorji naprošajo, naj že dan pred tekmo vozila prestavijo na "varno stran", torej izven območij zapor, da jih bodo potem lahko uporabili po lastnih željah. Plačilo bo sicer na javnih mestih ostalo nespremenjeno. Od 7. do 19. ure in v nedeljo od 6.30 do predvidoma 16. ure bo popolnoma zaprta garažna hiša na Kongresnem trgu. V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

Današnje zapore: popoldne tudi na območju Bežigrada

Zaradi šolskih tekov bodo danes prometne omejitve veljale predvsem v središču prestolnice, popoldne pa se bodo zaradi teka na 10 kilometrov razširile še na območje Bežigrada. Otroški teki na 200 metrov se bodo začeli ob 9.30, sledili bodo teki osnovnošolcev, ob 14. uri pa še srednješolcev. Trase krajših tekov bodo potekale po Slovenski cesti in okoliških ulicah, med drugim po Gosposvetski, Župančičevi, Tomšičevi, Beethovnovi, Šubičevi, Dvorakovi in Vošnjakovi ulici.

Fotogalerija ljubljanski maraton FOTO: Luka Kotnik

Start teka na 10 kilometrov bo ob 16.30. Trasa bo tekače vodila od Slovenske ceste po Dunajski in Linhartovi cesti, mimo Žal, po Štajerski cesti, Božičevi in Baragovi ulici, nato pa nazaj proti Dunajski cesti. Nadaljevali bodo po Bevkovi cesti, Slovenčevi, Podmilščakovi in Parmovi ulici ter se prek Bežigrada in Dunajske ceste vrnili na Slovensko cesto. Cilj bo na Kongresnem trgu. Z izjemo mestnega središča se bodo ceste zapirale in odpirale postopoma od 16. ure dalje. Po navedbah organizatorjev bo od 19. ure promet na večjem delu Ljubljane znova potekal brez omejitev zaradi maratona.

Popolne zapore v središču Ljubljane

Zaradi prireditve so nekatere ulice in trgi v mestnem središču zaprti že od četrtka, zapore pa bodo večinoma veljale do nedelje. Kongresni trg: zaprt do nedelje do 24. ure. Trg republike: zaprt do nedelje do 24. ure. Šubičeva ulica (od Prešernove ulice do Slovenske ceste): od danes od 5. ure do nedelje do 24. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Šubičeva pod Trgom republike. Slovenska cesta (od Gosposvetske do Aškerčeve ceste): zaprta do nedelje do 22. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Kongresni trg. Slovenska cesta (od Tivolske do Gosposvetske ceste): zaprta od danes do nedelje do 20. ure. Aškerčeva cesta (od Slovenske do Groharjeve ceste): zaprta v nedeljo od 5. do 16. ure.

Nedelja: maraton in polmaraton ter dodatne zapore

V nedeljo se bosta ob 9. uri začela maraton na 42 kilometrov in polmaraton na 21 kilometrov. Zaradi daljših tras bodo prometne omejitve zajele precej večji del prestolnice. Ceste se bodo, z izjemo ožjega mestnega središča, postopoma zapirale in odpirale od 8. ure dalje. Organizatorji predvidevajo, da po 16. uri zapor zaradi maratona ne bo več.

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Med 8.45 in 14. uro bo popolnoma zaprt izvoz iz krožišča Tomačevo na Štajersko cesto. Za promet bodo zaprti tudi nekateri priključki s severne ljubljanske obvoznice oziroma avtoceste: - priključek Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri, - izvoz Dravlje–Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez, - izvoz Center in ŠRC Stožice iz križišča Tomačevo. Zaprte bodo tudi Štukljeva ulica med Vojkovo in Dunajsko cesto, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico, južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto, servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Ulica majorja Lavriča med Celovško in Vodnikovo cesto. Zaradi zagotavljanja dostopa do objektov bo ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno urejena za dvosmerni promet.

Trasa polmaratona (21 kilometrov)

Za traso polmaratona so predvidene zapore med 9. in 14.15. Tekači bodo startali na Slovenski cesti pri Figovcu in nadaljevali po Dunajski cesti, Ulici 7. septembra, Slovenčevi ulici, Podmilščakovi ulici, Drenikovi ulici, Aljaževi ulici, Goriški ulici, Cesti Ljubljanske brigade, Ulici Jožeta Jame, Pečnikovi ulici, Regentovi cesti, Vodnikovi cesti, Šišenski cesti, Večni poti, Poti Roberta Blinca, Poti za Brdom in Cesti na Brdo. Trasa bo nato potekala po ulicah Rožne doline, Šestovi ulici, Tržaški in Aškerčevi cesti ter Slovenski cesti do cilja na Kongresnem trgu.

Trasa maratona (42 kilometrov)

Za maratonsko traso so predvidene zapore med 9. in 16. uro. Maratonci bodo v prvem delu tekli po isti trasi kot polmaratonci, nato pa nadaljevali po Groharjevi, Riharjevi, Kolezijski, Gerbičevi in Koprski ulici, Cesti v Mestni log, Kopačevi, Hladnikovi, Jurčkovi in Peruzzijevi cesti, Ob Dolenjski železnici, Orlovi, Ižanski, Hradeckega, Litijski, Kajuhovi in Šmartinski cesti. Trasa se bo nadaljevala po Pokopališki, Kavčičevi, Središki in Savski ulici ter Štajerski cesti, nato po Božičevi in Baragovi ulici ter Dunajski, Slovenski, Gosposvetski, Bleiweisovi in Aškerčevi cesti. Cilj bo na Kongresnem trgu.

Kdaj bodo potekali teki? Sobota, 17. oktober 9.30–10.30: otroški teki na 200 metrov 11.05–13.40: teki osnovnošolcev 14.00 in 14.30: teka srednješolcev na 2800 metrov 16.30: tek na 10 kilometrov Po 17.20: razglasitev rezultatov Nedelja, 18. oktober 9.00: start maratona in polmaratona Po 10.30: razglasitev rezultatov polmaratona Po 11.30: razglasitev rezultatov maratona