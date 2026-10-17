Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ulice bodo zavzeli tekači: preverite, kje in kdaj bodo ceste zaprte

Ljubljana, 17. 10. 2026 07.08 pred 33 minutami 5 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Zapore Ljubljanski maraton

Ljubljana je ta konec tedna v znamenju 30. Ljubljanskega maratona, na katerega se je prijavilo več kot 22.500 tekačev. Zaradi tekaških prireditev bodo oba dneva veljale številne zapore cest, spremenjen bo prometni režim, v nedeljo pa bodo zaprti tudi nekateri priključki s severne ljubljanske obvoznice. Organizatorji svetujejo, da se v mesto pripelje z javnim prevozom, za tekače bodo mestni avtobusi in vlaki Slovenskih železnic na voljo brezplačno.

V središču mesta in okolica bodo dopoldne teki otrok in mladine, nato pa se bo ob 16.30 začel tekmovalni tek na 10 km. Trasa proge po ulicah v središču mesta in v njegovi okolici je ravninska. Start teka na 10 km bo na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Promet bo moten v ožjem središču, kjer so ponekod že od četrtka popolne zapore, Mirju in Vrhovcih do Kosez. Proga je nato speljana okrog Celovške ceste proti centru in pred njim nazaj do Ježice ter prek Bežigrada do cilja.

Prehodi čez progo bodo možni na označenih mestih, varnostniki bodo omogočali varen prehod tako pešcem kot voznikom. Potrebno bo počakati samo na prehod večje množice tekačev, a ne več kot 20 minut, zagotavljajo organizatorji.

Ker bo imela prednost varnost tekačev, tiste, ki imajo na dan tekmovanj nujne poti, organizatorji naprošajo, naj že dan pred tekmo vozila prestavijo na "varno stran", torej izven območij zapor, da jih bodo potem lahko uporabili po lastnih željah. Plačilo bo sicer na javnih mestih ostalo nespremenjeno.

Od 7. do 19. ure in v nedeljo od 6.30 do predvidoma 16. ure bo popolnoma zaprta garažna hiša na Kongresnem trgu. V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

Današnje zapore: popoldne tudi na območju Bežigrada

Zaradi šolskih tekov bodo danes prometne omejitve veljale predvsem v središču prestolnice, popoldne pa se bodo zaradi teka na 10 kilometrov razširile še na območje Bežigrada.

Otroški teki na 200 metrov se bodo začeli ob 9.30, sledili bodo teki osnovnošolcev, ob 14. uri pa še srednješolcev. Trase krajših tekov bodo potekale po Slovenski cesti in okoliških ulicah, med drugim po Gosposvetski, Župančičevi, Tomšičevi, Beethovnovi, Šubičevi, Dvorakovi in Vošnjakovi ulici.

Fotogalerija ljubljanski maraton
Fotogalerija ljubljanski maraton
FOTO: Luka Kotnik

Start teka na 10 kilometrov bo ob 16.30. Trasa bo tekače vodila od Slovenske ceste po Dunajski in Linhartovi cesti, mimo Žal, po Štajerski cesti, Božičevi in Baragovi ulici, nato pa nazaj proti Dunajski cesti. Nadaljevali bodo po Bevkovi cesti, Slovenčevi, Podmilščakovi in Parmovi ulici ter se prek Bežigrada in Dunajske ceste vrnili na Slovensko cesto. Cilj bo na Kongresnem trgu.

Z izjemo mestnega središča se bodo ceste zapirale in odpirale postopoma od 16. ure dalje. Po navedbah organizatorjev bo od 19. ure promet na večjem delu Ljubljane znova potekal brez omejitev zaradi maratona.

Popolne zapore v središču Ljubljane

Zaradi prireditve so nekatere ulice in trgi v mestnem središču zaprti že od četrtka, zapore pa bodo večinoma veljale do nedelje.

Kongresni trg: zaprt do nedelje do 24. ure.

Trg republike: zaprt do nedelje do 24. ure.

Šubičeva ulica (od Prešernove ulice do Slovenske ceste): od danes od 5. ure do nedelje do 24. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Šubičeva pod Trgom republike.

Slovenska cesta (od Gosposvetske do Aškerčeve ceste): zaprta do nedelje do 22. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Kongresni trg.

Slovenska cesta (od Tivolske do Gosposvetske ceste): zaprta od danes do nedelje do 20. ure.

Aškerčeva cesta (od Slovenske do Groharjeve ceste): zaprta v nedeljo od 5. do 16. ure.

Nedelja: maraton in polmaraton ter dodatne zapore

V nedeljo se bosta ob 9. uri začela maraton na 42 kilometrov in polmaraton na 21 kilometrov. Zaradi daljših tras bodo prometne omejitve zajele precej večji del prestolnice.

Ceste se bodo, z izjemo ožjega mestnega središča, postopoma zapirale in odpirale od 8. ure dalje. Organizatorji predvidevajo, da po 16. uri zapor zaradi maratona ne bo več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med 8.45 in 14. uro bo popolnoma zaprt izvoz iz krožišča Tomačevo na Štajersko cesto. Za promet bodo zaprti tudi nekateri priključki s severne ljubljanske obvoznice oziroma avtoceste:

- priključek Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

- izvoz Dravlje–Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez,

- izvoz Center in ŠRC Stožice iz križišča Tomačevo.

Zaprte bodo tudi Štukljeva ulica med Vojkovo in Dunajsko cesto, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico, južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto, servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Ulica majorja Lavriča med Celovško in Vodnikovo cesto.

Zaradi zagotavljanja dostopa do objektov bo ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno urejena za dvosmerni promet.

Trasa polmaratona (21 kilometrov)

Za traso polmaratona so predvidene zapore med 9. in 14.15.

Tekači bodo startali na Slovenski cesti pri Figovcu in nadaljevali po Dunajski cesti, Ulici 7. septembra, Slovenčevi ulici, Podmilščakovi ulici, Drenikovi ulici, Aljaževi ulici, Goriški ulici, Cesti Ljubljanske brigade, Ulici Jožeta Jame, Pečnikovi ulici, Regentovi cesti, Vodnikovi cesti, Šišenski cesti, Večni poti, Poti Roberta Blinca, Poti za Brdom in Cesti na Brdo.

Trasa bo nato potekala po ulicah Rožne doline, Šestovi ulici, Tržaški in Aškerčevi cesti ter Slovenski cesti do cilja na Kongresnem trgu.

Trasa maratona (42 kilometrov)

Za maratonsko traso so predvidene zapore med 9. in 16. uro.

Maratonci bodo v prvem delu tekli po isti trasi kot polmaratonci, nato pa nadaljevali po Groharjevi, Riharjevi, Kolezijski, Gerbičevi in Koprski ulici, Cesti v Mestni log, Kopačevi, Hladnikovi, Jurčkovi in Peruzzijevi cesti, Ob Dolenjski železnici, Orlovi, Ižanski, Hradeckega, Litijski, Kajuhovi in Šmartinski cesti.

Trasa se bo nadaljevala po Pokopališki, Kavčičevi, Središki in Savski ulici ter Štajerski cesti, nato po Božičevi in Baragovi ulici ter Dunajski, Slovenski, Gosposvetski, Bleiweisovi in Aškerčevi cesti. Cilj bo na Kongresnem trgu.

Kdaj bodo potekali teki?

Sobota, 17. oktober

9.30–10.30: otroški teki na 200 metrov

11.05–13.40: teki osnovnošolcev

14.00 in 14.30: teka srednješolcev na 2800 metrov

16.30: tek na 10 kilometrov

Po 17.20: razglasitev rezultatov

Nedelja, 18. oktober

9.00: start maratona in polmaratona

Po 10.30: razglasitev rezultatov polmaratona

Po 11.30: razglasitev rezultatov maratona

Dogajanje bomo v soboto med 16.20 in 17.40 ter v nedeljo med 8.45 in 11.50 prenašali na POP TV. Oba dneva pa boste lahko vse spremljali na VOYO in 24ur.com.

 

Časovnica zapor cest in prehodov tras (21 km)
Časovnica zapor cest in prehodov tras (42 km)
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
maraton ljubljana zapore promet

Prvi tekmovalni dan na ljubljanskem maratonu

Vikend cestnih zapor: preverite trase maratonov

24ur.com Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice
24ur.com Vikend cestnih zapor: preverite trase maratonov
24ur.com Ljubljanski maraton: katere ceste bodo zaprte?
24ur.com Konec tedna kolesarski maraton Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte?
24ur.com Traso maratona naj si ogledajo tudi vozniki
24ur.com Gneča na primorski avtocesti, zastoji zaradi maratona tudi po Ljubljani
24ur.com Na avtobuse LPP tudi skozi druga vrata, na Linhartovi in Tržaški rumeni pas
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
zadovoljna
Portal
Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti
Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022