Ulice prestolnice samevajo, zaščitni ukrepi v trgovinah in gostinskih lokalih popuščajo

Ker so v zadnjih tednih eden glavnih virov okužb druženja in zabave, smo v središču prestolnice preverjali nočno dogajanje. Ulice so bile bolj kot ne prazne, tudi v barih se je brez težav našlo prosto mizo, le tu in tam smo srečali manjšo skupino mladih. S kamero pa smo v nekaj trgovinah in lokalih preverjali, kako gostinci in trgovci upoštevajo zaščitne ukrepe.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:45 audio-control-play-line Iz SVETA: Ulice prestolnice precej samevajo 02:01 audio-control-play-line Iz SVETA: Maske upoštevajo, razkuževanje manj icon-chevron-left icon-chevron-right