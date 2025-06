Ulična kulinarika na najvišji ravni

24. maj 2025, Koper, Titov trg.

Začetek ob 12. uri!

Dogodek se bo začel z uradno otvoritvijo ob 12. uri in bo trajal vse do 20. ure.

Na skrbno zasnovanem kulinaričnem dogodku bodo obiskovalcem na voljo jedi, pripravljene izključno iz slovenskih sestavin, označenih z znakom "izbrana kakovost – Slovenija". Gre za pristna slovenska živila, pridelana in predelana po višjih standardih, ki zagotavljajo popolno sledljivost, dodatne kontrole in preverjeno poreklo. Tem živilom lahko zaupamo, saj so od njive do krožnika pod budnim nadzorom neodvisnih certifikacijskih organov.

Obiskovalci bodo imeli priložnost okušati specialitete, ki bodo pripravljene iz kakovostnih slovenskih sestavin, ki so plod dela slovenskih pridelovalcev, rejcev in predelovalcev. Okušanje edinstvenih jedi, ki bodo pripravljene s spoštovanjem do slovenskih sestavin in tradicije, bo popolno doživetje!