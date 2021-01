Organiziran ribolov zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu je tako kot vsako leto časovno omejen, in sicer se je začel s 1. decembrom in bo trajal do konca aprila.

Kot je navedel vodja letošnjega ribolova Matjaž Radin, so bili v prvih dveh mesecih trikrat na izlovu, pri tem pa so bili dokaj uspešni. Na prvem izlovu so se osredotočili na ciplje, na naslednjih dveh pa na orade. "Kar se tiče ulovov orad, bodo najbolj veseli školjkarji v portoroškem zalivu, saj jim orade povzročajo dosti škode na školjkah," je izpostavil še en pozitiven učinek njihovega dela.

Skupno so zaenkrat ulovili približno dve toni orad in tono cipljev. Sicer pa zadeve zaenkrat potekajo po načrtih. Kot je spomnil Radin, lahko do konca tokratnega organiziranega ribolova izpeljejo do deset izlovov.

V letošnjem organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev sodeluje enajst ribičev. Za udeležbo so se lahko prijavili imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov.

Kot so ob objavi tokratnega poziva k udeležbi pri letošnjem ribolovu poudarili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je organiziran ribolov zimskih jat cipljev dolgoletna tradicija, za ohranjanje katere je nujna primerno organizirana skupina ribičev, ki ima svojega vodjo. Imetniki posebnega dovoljenja tako lahko lovijo le v organizirani skupini pod vodstvom vodje ribolova.