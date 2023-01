Ulrik in Elizabeta svojo polovico celjske posesti zastavila za 500 mark srebra

Objavili so še, da zametki celjskega Starega gradu sicer segajo v drugo polovico 12. stoletja. In Celje se je zagotovo že vsaj nekaj desetletij prej ponašalo s trškim statusom. Vendar pa prav listina, izdana 30. januarja 1323, prinaša prvo pisno omembo teh dejstev.

Zastavna pogodba ni pomembna samo zaradi svoje vsebine, ampak so za zgodovino Celja izjemnega pomena tudi ostali zapisani podatki. Listina namreč prinaša prvo pisno omembo Celja kot trške naselbine, prav tako pa tudi prvi pisni omembi dveh eminentnih grajskih poslopij – Starega gradu in stolpa, ki ga danes poznamo pod imenom Knežji dvor, je na Facebooku objavil Pokrajinski muzej Celje.

Na današnji dan 30. januarja 1323 sta Ulrik Pfannberški in Elizabeta, vdova zadnjega Vovbržana, zastavila svojo polovico celjske posesti za 500 mark srebra za obdobje treh let. Zastavila sta "grad Celje in trg pod njim ter stolp, ki stoji v trgu, in plemiče, ki so nastanjeni v trgu, in oborožence, ki k njim spadajo, z vsemi pravicami in plemeniti ljudmi in posestvi, ki spadajo k trgu".

Leta 1322 je po moški liniji izumrla rodbina Vovbrških in s tem je Celje, ki je bilo središče vovbrške posesti v Savinjski dolini, ostalo brez gospodarja. Glavni pretendenti za vovbrško dediščino so bili med sabo sorodstveno povezani. Elizabeta je v glavnem prejela posesti na zgornjem Štajerskem, Ulrik V. Pfannberški na Koroškem, Frideriku Žovneškemu pa je pripadla dediščina v Savinjski in Šaleški dolini.