Ultra rešitev za vse športne navdušence

Od poletja se je lažje posloviti, če vemo, da nas čaka razburljiva športna jesen. Od svetovnega prvenstva v nogometu, evropskih nogometnih lig, lige NBA, moto športov, borilnih veščin ... na malih zaslonih se najde nekaj za vsakega športnega navdušenca. A če sodite med številna slovenska gospodinjstva, ki se mučijo s počasnim internetom in nimajo možnosti priklopa na širokopasovno omrežje, bo izbira precej manjša. Na srečo je na voljo nov Ultra brezžični dostop do interneta in televizije, ki ga enostavno namestiš, še preden ohladiš pivo in povabiš prijatelje.

A1 Ultra je najnovejša storitev podjetja A1 Slovenija, ki je to jesen prijetno presenetila vse uporabnike, ki se v 21. stoletju še vedno mučijo s počasno internetno povezavo in tiste, ki jim sedanje omrežje enostavno ni dovolj za potrebe celotnega gospodinjstva. Nova izkušnja interneta in televizije zagotavlja najboljšo in najbolj enostavno uporabniško izkušnjo ter hitrejšo in zanesljivejšo povezavo v digitalni svet.

icon-expand A1 Ultra FOTO: Arhiv ponudnika

A1 Ultra vas reši pred vrtanjem in čakanjem

Prednost nove storitve je preprosta namestitev opreme, brez vrtanja, dodatnih kablov in čakanja operaterja. Po nakupu na prodajnem mestu ali spletu, jo lahko namestite kar sami, če pa si vseeno želite pomoči, vam brezplačno pomagajo tehniki A1 Slovenija. A1 Ultra je popolna rešitev tudi za najemnike stanovanj ali hiš, ki lahko sedaj brez posegov v prostor in sklepanja kompromisov sami izberejo svojega ponudnika omrežja. A1 Ultra vas reši pred slabo uporabniško izkušnjo

Nova A1 Ultra deluje na omrežju pete generacije, ki omogoča do 100-krat hitrejši prenos podatkov kot omrežje prejšnje generacije. Nov standard povezovanja je sposoben na območju enega kvadratnega kilometra med seboj povezati do milijona naprav. Zaradi izjemne zmogljivosti in minimalne, skoraj neopazne, zakasnitve signala je uporabniška izkušnja občutno boljša, kot tudi kakovost in hitrost predvajanja v živo. Pozabite na to, da bi sosedje pred vami vedeli, kdaj pade gol ali kdaj sodnik po napetem čakanju dosodi najstrožjo kazen. A1 Ultra vas reši pred prepirom v družini

Še vedno veliko gospodinjstev nima ustrezne infrastrukture za priklop na širokopasovno omrežje in se morajo sprijazniti z uporabo standardne xDSL linije, ki celo pri nizkih obremenitvah dosega povprečno hitrost zgolj 20Mb/s. Delo od doma, šolanje na daljavo ali spremljanje športnih in zabavnih vsebin na zahtevo je tako prava nočna mora. A pred njo vas lahko reši A1 Ultra. Nova brezžična tehnologija za hitro povezovanje v svetovni splet prinaša hitrosti do 300 Mb/s, zahtevni uporabniki pa lahko hitrost prenosa nadgradijo do 1000 Mb/s. V praksi to pomeni hkratno nemoteno spremljanje najljubšega športnega prenosa, igranje videoiger, sestanek na daljavo in poslušanje najljubše glasbe na YouTubu.

icon-expand A1 Ultra FOTO: Arhiv ponudnika