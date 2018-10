Umaknili tožbo za odvzem premoženja parohu Boškoviću

Bošković se je v kazenskem postopku zagovarjal zaradi očitkov tožilstva o domnevni zlorabi položaja oziroma o nepravilnostih pri gospodarski dejavnosti med gradnjo ljubljanskega kulturno-pastoralnega centra in očitkov o nadaljevanem kaznivem dejanju poneverbe, ker naj bi z računa verske skupnosti poravnaval zasebne račune. A je bilo tožilstvo le delno uspešno z dokazovanjem očitkov, saj so Boškovića julija lani na ljubljanskem okrožnem sodišču oprostili obtožbe zlorabe položaja, spoznali pa so ga krivega poneverbe oziroma protipravne prilastitve denarja, ki ga je porabil za zasebne namene, saj je zase in za svojo družino v obdobju od 25. januarja 2007 do 27. decembra 2011 plačeval račune, ki jih ne bi smel – dopolnilno zavarovanje zase in družinske člane, račune za telefon, življenjsko zavarovanje, kabelsko televizijo ter mobilni telefon. Sodni senat mu je določil pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, v enem letu po poravnomočnosti sodbe pa mora plačati tudi skupno 32.355 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Tožilstvo in obramba sta vložila pritožbo, višje sodišče pa o primeru še ni odločilo.