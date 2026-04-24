Umazana fasada? To je pravi pristop k čiščenju hiš, blokov in poslovnih objektov

Fasada je prva stvar, ki jo na stavbi opazimo in zadnja, na katero pomislimo, ko razmišljamo o vzdrževanju. Večina lastnikov problem zazna šele takrat, ko je škoda že očitna: siv omet, zeleni madeži, temne lise, ki se širijo iz sezone v sezono. Vendar to, kar vidimo, je le vrh ledene gore. Pod površjem se odvijata dva vzporedna procesa. Fizikalni: vlaga prodre v drobne razpoke, pozimi zmrzne in jih razširi vsaka zima cikel ponovi. Biološki: korenine alg in maha sčasoma prodrejo globoko v omet. Ko zeleno oblogo opazimo s prostim očesom, je pod njo že razvejana mreža, ki jo s preprostim pranjem ni mogoče odstraniti.

Barvanje ali čiščenje? Odgovor ni tako očiten, kot se zdi

Ko fasada postane vidno problematična, se večina lastnikov znajde pred isto dilemo: prebarvati ali očistiti? Intuitivno se zdi, da je barvanje temeljitejša rešitev. A podatki kažejo drugačno sliko. Barvanje fasade povprečne stanovanjske hiše stane med 3.500 in 8.000 evrov, zahteva oder, in traja več tednov. Ključna težava pa je, da barvanje ne odpravi vzroka. Alge in mikroorganizmi ostanejo pod novo plastjo in se vrnejo, pogosto že v dveh do treh letih. Lastnik plača visoko ceno za začasen estetski popravek. Strokovno nizkotlačno čiščenje fasade , ki namesto surovega tlaka uporablja prilagojene čistilne raztopine, stane le delček te cene. Po podatkih podjetij, ki se s tem ukvarjajo, je razlika lahko tudi do 70%. A še pomembneje: ker metoda odstranjuje biološke obloge skupaj s koreninskim sistemom, je učinek bistveno dolgotrajnejši strokovnjaki govorijo o petih do osmih letih brez ponovnega pojava oblog, če je postopek izveden pravilno.

Kaj to pomeni za lastnike hiš?

Pri individualnih hišah fasada neposredno vpliva na vrednost nepremičnine. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da si potencialni kupci mnenje o nepremičnini ustvarijo že ob prvem pogledu na zunanjost. Čista, urejena fasada tega mnenja ne ustvari sama...umazana ga pokvari v trenutku. Mnogi lastniki hiš oklevajo pred čiščenjem iz strahu, da bi visokotlačni curek poškodoval omet ali barvo. Pri sodobnih nizkotlačnih metodah to ni tveganje. Postopek je zasnovan tako, da je nežen do površine ter dovolj učinkovit, da doseže tudi globlje zakoreninjene obloge.

Bloki: Kako upravniki varčujejo z rezervnim skladom

Poseben izziv predstavljajo večstanovanjske stavbe, kjer mora odločitev o vzdrževanju fasade dobiti soglasje etažnih lastnikov. V praksi to pogosto pomeni, da se problem odlaga, dokler ni stanje že kritično...takrat pa so stroški bistveno višji. Napaka, ki jo upravniki pogosto naredijo, je izbira najcenejše ponudbe brez upoštevanja metode dela. Kratkotrajen učinek pomeni, da se isti strošek ponovi že čez dve do tri leta, skupni znesek pa na koncu preseže ceno enkratnega kakovostnega posega. Objekti z rednim in strokovno izvedenim vzdrževanjem dolgoročno porabijo manj sredstev rezervnega sklada, kar je argument, ki ga etažni lastniki na zboru dobro razumejo.

Poslovni objekti: Ko fasada govori namesto vas

V poslovnem svetu zunanjost stavbe deluje kot nemi prodajalec. Vsak dan, vsak mimoidoči, vsaka stranka si ustvari vtis, še preden prestopi prag. Podjetja pogosto vlagajo v notranje urejanje prostorov, marketing in digitalno prisotnost, medtem ko zunanjost, tisto, kar vidi dobesedno vsak...ostaja prezrta. Zeleni in črni madeži na fasadi poslovnega objekta oddajajo sporočilo, ki ga nobena marketinška kampanja ne more izničiti: malomarnost. Nasprotno pa čista, vzdrževana zunanjost gradi zaupanje in krepi profesionalno podobo.

Kako preveriti, ne da bi kar koli tvegali