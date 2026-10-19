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Umek 5.0: spektakel, ki bo za eno noč spremenil Gospodarsko razstavišče

Ljubljana, 19. 10. 2026 13.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

Razprodan neponovljiv dogodek, več kot 20 nastopajočih, dve areni in zabava do jutra so le začetek. UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO bo 23. oktobra Gospodarsko razstavišče spremenil v prizorišče, kjer se bodo glasba, tehnologija, scenografija in številna presenečenja povezali v enkratno izkušnjo.

UMEK svojega 50. rojstnega dneva očitno ni nameraval praznovati skromno. Dogodek UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO je razprodan, na odru pa se mu bodo v enkratnem koncertnem spektaklu pridružili Laibach, Magnifico, Siddharta, Raiven, Modrijani, Perpetuum Jazzile, Anja Rupel, Andja Marić, Mina Špiler, Ana Klašnja, Joker Out in številni drugi. Pri tem UMEK ne bo le gostitelj večera. Svoj prepoznavni glasbeni podpis in elektronski zvok bo vpletel v nastope ter glasbene svetove svojih gostov, s čimer bo ideja združevanja nezdružljivega zaživela tudi neposredno na odru. Znane skladbe in izvajalci bodo tako za ta večer dobili drugačno, posebej za ta spektakel ustvarjeno podobo.

Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

A koncert bo šele prvi del noči. Po njem se bo dogajanje nadaljevalo v tehno in house areni, kjer bodo za elektronski utrip do jutranjih ur poskrbeli DJ Rush, Cristian Varela, Marco Bailey, Valentino Kanzyani, Kurd Maverick, Sharkastique Tunes v postavi Shark, Sylvain in Jaka, Estora, Dancelectric, Diego Pagan ter Veztax, za mešalno mizo pa bo v obeh arenah seveda stopil tudi slavljenec – UMEK.

A SEZNAM ZVEZDNIŠKIH GOSTOV RAZKRIVA LE DEL ZGODBE

UMEK 5.0 ne bo klasičen koncert z odrom in velikim zaslonom v ozadju. Celoten prostor bo postal del zgodbe. Ob jubileju je Uroš spet združil moči z ekipo FM agencija in najboljšo tehnično produkcijo v Sloveniji - Mugada, ki stojita za nekaterimi najbolj odmevnimi in produkcijsko dovršenimi dogodki v Sloveniji – od legendarnega Žura z razlogom, Dneva elektronike, Kurzschlussa in DiscoNautice, do številnih drugih nepozabnih glasbenih zgodb.

Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

Osrednji koncertni spektakel nastaja pod režijsko in kreativno taktirko Mihe Krušiča, skupaj z Umekom in produkcijsko ekipo, ki pripravlja preplet glasbe, performansa, svetlobe, videa in scenografije. Eden najbolj opaznih elementov bo monumentalna vizualna kulisa, ki bo oder razširila v prostor ter obiskovalca potegnila v dogajanje. V kombinaciji s teatrom luči, videovsebinami in posebej zasnovanimi vizualnimi elementi bo vsak nastop del večje zgodbe – od prvega do zadnjega trenutka koncertnega šova.

Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

Za dodaten glow utrip večera bo poskrbela Gaia Naturelle, ki bo izkušnjo obiskovalcev nadgradila s prav posebnimi presenečenji. Nekaj srečnih izbrancev bo dobilo priložnost, da se povzpnejo direktno na oder in zaplešejo ob UMEKU, drugi obiskovalci pa bodo lahko ustvarili svoj unikaten spomin na večer v posebnem AI fotoboothu. Velikemu spektaklu bo nasproti stal njegov popolni kontrast – najmanjši Heineken Teledisco na svetu. Zaprite se v svoj zasebni klub, izberite glasbo in za nekaj trenutkov ustvarite čisto svoj party sredi največjega Umekovega praznovanja doslej.

Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

Dodatne aktivacije, presenečenja, nagradne igre in posebne izkušnje bodo organizatorji postopno razkrivali do dogodka. Če želite med prvimi izvedeti, kaj vse vas čaka na spektaklu UMEK 5.0 – (NE)ZDRUŽLJIVO, spremljajte uradni Instagram profil UMEK 5.0, kjer boste prvi izvedeli nove podrobnosti in vsebine največjega Umekovega praznovanja doslej.

Kurzschluss Umek 23 David Filipovic

 

Naročnik oglasne vsebine je FM agencija d.o.o.

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Umek 5.0 gospodarsko razstavišče spektakel

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