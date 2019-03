Umek: Ne poznam normalnega človeka, ki bi naredil kaj takega

So pa ljudje naredili že marsikaj, da so goljufali zavarovalnice. Na primer inscinirali prometne nesreče, kjer so utrpeli manše poškodbe. Spomnim se tudi samopoškodovanja, da so lahko okrivili drugo osebo. Najbližje obravnavanemu dejanju pa je prodaja lastnih ledvic, da so si lahko kupili kakšno stvar.

Glede informacij, da je na 21-letnico vplival njen 29-letni partner in njegova družina , Umek pravi, da po njegovem oseba, ki se pusti tako zmanipulirati, ne more biti pretirano inteligentna in samozavestna. Pravi, da to nekdo stori verjetno le zato, ker "se pusti v nekem smislu prepričati, kako bo dobro živel, če bo nekaj takega naredil."

Manipulatorji nimajo občutka krivde in empatije do drugega

"Lahko načrtujejo tako zadevo, a očitno se ne zavedajo posledic. In ne samo posledic za to dekle, tudi za njih. Končno jih lahko dekle, če spozna, da je zmanipulirano, tudi prijavi. Niti tega se verjetno niso zavedali," je prepričan Umek.

Osebe, ki so sposobne nekoga spraviti do tako ekstremnih dejanj, po mnenju psihologa "niso čisto pri sebi".

Po mednarodni klasifikaciji mentalnih in vedenjskih motenj Svetovne zdravstvene organizacije je za disocialno osebnostno motnjo značilno veliko neskladje med posameznikovim vedenjem in veljavnimi družbenimi normami, pri čemer je ključna nezainteresiranost za čustva drugih, pomanjkanje vesti in empatije, ki se kaže v ponavljajočem se zavajanju in prevarantstvu.

Glavne značilnosti manipulatorjev so, razlaga psiholog, da nimajo občutka krivde in empatije do drugega: "Gre za disocialne osebnosti. V tej družini so verjetno taki že starši. To je potem stvar vzgoje in vrednot. Če nima občutka krivde, pride do disocialne osebnosti. To ni nekaj, kar je prirojeno, ampak je pozneje pridobljeno. Zaradi tega znajo zelo dobro zmanipulirati druge ljudi."

Pravi še, da si ne zna predstavljati, s čim mlado žensko prepričaš v tako dejanje: "Si ne znam predstavljati človeka, ki bi to naredil. Da se žrtvuje za drugega. Take stvari so sicer poznane, da je človek naredil marsikaj za druge ljudi, ampak ne v takem smislu, torej načrtno, da pridobi neko materialno korist."

Umek še doda, da verjetno ni znala presoditi, kakšne so posledice in zaključi: "Človek bi seveda moral vedeti več o njej, da bi stvari lahko ocenjeval. V kakšnih situacijah je živela ipd."