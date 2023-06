UMEK: Z Viberate zdaj vsak izdaja in promovira glasbo pod lastnimi pogoji

Viberate od 2015 ustvarja analitiko za profesionalce v glasbeni industriji, ki jo v Sloveniji med drugimi uporabljajo Joker Out, trenutno #1 na slovenski lestvici, in producent Raspo (#5), ki je v preteklem letu na YouTubu dosegel 15,5 milijona ogledov.

Svoji ponudbi zdaj dodajajo platformo za glasbenike " Viberate for Artists ", ki omogoča distribucijo na vseh pomembnih digitalnih glasbenih platformah, kar vključuje tudi Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer in Tidal. Platforma poleg tega ponuja orodja za "booking" in promocijo, brezplačno spletno stran, analitiko glasbenih kanalov in družbenih omrežij ter priložnost pridobiti financiranje, pri čemer glasbenik obdrži vse pravice.

S tem je "Viberate for Artists" prva platforma te vrste na svetu, orodja pa so namenjena vsem glasbenikom, ki želijo ostati neodvisni ali potrebujejo odskočnico do pogodbe z glasbeno založbo.

"Viberate for Artists" spreminja pravila igre za glasbenike

UMEK, techno DJ, producent in začetnik slovenske elektronske scene, je tudi soustanovitelj podjetja Viberate: "Ko sem začenjal svojo kariero – in tega bo letos 30 let – je bil dostop do glasbene industrije izjemno omejen, še posebej v Sloveniji. Viberate spreminja pravila igre, saj vsakemu glasbeniku omogoča distribucijo in promocijo pod lastnimi pogoji. Takšna orodja bi mi v mojih začetkih prihranila veliko energije, ki bi jo lahko usmeril v ustvarjalni proces. Zelo se veselim videti, kam bo mlajša generacija popeljala techno pa tudi druge žanre s priložnostmi, ki so jim na voljo danes."

Promocijska orodja, ki jih uporabljajo profesionalci

"Opazili smo, da glasbeniki pogosto ne poznajo vseh možnosti, s katerimi lahko monetizirajo svoje delo ali pa nimajo dostopa do pravih orodij. Tako se lahko zgodi, da nekdo ne objavlja svoje glasbe na Spotifyju, ker nima distributorja, ali pa ne monetizira svojih YouTube ogledov," pravi Matej Gregorčič, ustanovitelj podjetja Viberate.