Umetna ali naravna? Če ste ljubitelj slednje, naj bo njen prvi okras oranžna nalepka

Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so prekrižali načrte vsem, ki si novoletne smrečice pred nakupom radi ogledate v živo. Naravnih drevesc – bodisi rezanih bodisi v loncih – namreč praviloma ne boste našli v spletnih prodajalnah. Veliko fizičnih trgovin in njihovih vrtnarskih centrov je v tem času odprtih le za pravne osebe, druge imajo skrajšan delovni čas, v nekaterih za fizične osebe veljajo posebna pravila pri nakupu, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Lahko pa živo praznično drevesce tudi najamete. Na spletni strani Zeleno-drevo.si si lahko izberete na naraven način vzgojeno in od 80 do 300 centimetrov visoko srebrno ali navadno smreko, omoriko ali normandsko jelko.

Za prodajo vzgojena drevesca so označena s plombo in z nalepko Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki dokazujeta, da so pridobljena brez škode za gozd in z minimalnim vplivom na okolje. Okrasna drevesca so po Zakonu o gozdovih posekana gozdna drevesca, namenjena za okras ali praznovanje. Najpogosteje se za okrasna drevesca pridobiva drevesca smreke, redkeje jelke in bora. Lastniki gozdov pridobijo nalepke na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše število nalepk (do 25) dobijo brezplačno, za večje število morajo odšteti po 31 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc vrši gozdarska inšpekcija.

Brez nalepke so na tržišču lahko okrasna drevesca iz uvoza, okrasna drevesca v lončkih ter drevesca drevesnih vrst, ki v naših gozdovih niso domača. To so na primer kavkaške jelke in srebrne oz. bodeče smreke. Prodajalci morajo imeti pri sebi ustrezen dokument, ki dokazuje izvor drevesc. Za drevesca, pridobljena v gozdu, je to odločba za pridobivanje okrasnih dreves, ki jo izda ZGS.