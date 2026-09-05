Umetna inteligenca kot dodaten 'par oči': pomagala pri operaciji tumorja

48-letni Rhys je imel benigni tumor, ki mu je začel pritiskati na živce in mu postopoma zmanjševal vidno polje. Brez zdravljenja bi lahko izgubili vid. Pridružil se je tudi raziskavi, kjer so se britanski nevrokirurgi odločili, da bo pri posegu pomagala umetna inteligenca.

"Umetna inteligenca je v realnem času označevala predele možganov, ki so bili prikazani v vidnem polju kamere, ki je snemala in lahko takoj pokazala kirurgom, kateri predeli možganov so v bližini tudi njegovega skalpela," razlaga dr. Vida Groznik iz Laboratorija za umetno inteligenco na UL.

In kot je povedal nevrokirurg iz UKC Ljubljana, dr. Tomaž Velnar, lahko to razumemo kot "dodaten par oči ali pa mogoče kot nekega dodatnega asistenta".

Operacija je bila uspešna, tumor so odstranili, vid se je izboljšal. Umetna inteligenca je pomagala, a glavno besedo je še vedno imel zdravnik. "Umetna inteligenca ni sama operirala in tudi ni odločala namesto kirurga. Še vedno je bil kirurg tisti, ki je nekako operacijo vodil," pojasnjuje Velnar.

A to so zaenkrat zgolj raziskave. Da je takšno prepoznavanje mogoče, so raziskovalci sistem učili desetletja. "Potrebujemo najprej veliko količino posnetkov preteklih operacij, na katerih mi potem naučimo model, da zaznava določene regije v možganih," dodaja Groznikova.

Kirurgi že zdaj tudi pri nas sicer uporabljajo napredne metode med posegi, v laboratoriju za umetno inteligenco pa razvijajo AI sisteme, ki bi pomagali napovedovati, prepoznavati denimo anomalije v dojkah, pa pri hudih tumorjih v možganih, je dodala. "Kot je kakšen način zdravljenja, kakšno je preživetje in tudi razložiti morda in zdravniku in potencialno posledično pacientu, kakšno je realno stanje."

Z umetno inteligenco lahko pospešimo marsikateri proces v medicini, je prepričan dr. Dejan Georgiev, predstojnik klinike na UKC, in potem "imamo več časa za to, da se ukvarjamo z bolj kompleksnimi primeri".

Zdravnikom bo olajšala delo, a zadnjo besedo bo vedno imel človek in ne računalnik, še pojasnjujejo. Bo pa umetna inteligenca zagotovo tudi pri nas v prihodnje vedno bolj pomagala v kirurških in zdravniških sobah.