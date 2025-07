Umetna inteligenca kot sogovornik, terapevt ali celo ljubezen

Zasvojenost je že dolgo pojem, s katerim ne povezujemo zgolj odvisnosti od drog, alkohola in nikotina. Njene nove oblike se skrivajo na mestih, kjer jih še do včeraj sploh nismo pričakovali. Še več, slišijo se kot izmišljotina iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma. A žal so še kako resnične. Naslednja zgodba nas popelje v svet, kjer umetna inteligenca ni več le orodje, ampak sogovornik, terapevt in včasih celo ljubezen. Smo torej res pripravljeni na prihodnost, ki že trka na vrata?