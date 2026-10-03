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Umetna inteligenca napada

Ljubljana, 03. 10. 2026 19.18 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak Svet na Kanalu A
Vohuni

Umetna inteligenca naj bi nam olajšala življenje. A zadnje čase beremo tudi naslove o tem, da je 'pobegnila', 'napadla' in celo samostojno iskala poti do tujih sistemov. Program umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema, kar naj bi bil prvi znani primer vdora umetne inteligence v vladno omrežje. O tem so avstralsko vlado obvestili šele septembra. Zagotovo bo takih primerov sčasoma vse več, zato podjetja pozivajo k oblikovanju skupnih pravil.

Smo priča pretiranemu strašenju ali začetku povsem nove ere kibernetskih groženj? O tem smo se v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali s strokovnjakom za kibernetsko varnost, etičnim hekerjem in direktorjem podjetja GO-LIX Boštjanom Špehonjo, ki je uvodoma pojasnil, da poznamo dve možnosti vdora v sisteme s pomočjo umetne inteligence.

Kot pravi strokovnjak Boštjan Špehonja, poznamo dva načina vdora v sisteme s pomočjo umetne inteligence.
Kot pravi strokovnjak Boštjan Špehonja, poznamo dva načina vdora v sisteme s pomočjo umetne inteligence.
FOTO: Svet na Kanalu A

"Prvi tip je ta, kjer napadalci uporabljajo umetno inteligenco kot sredstvo za dosego cilja. Na primer, pošljejo vam phishing sporočilo, naredijo deep fake, pokličejo vas po telefonu. Na drugi strani je lahko nekdo iz Indije, ki govori indijsko, pa vi slišite, kot da se z vami pogovarja nek vaš znanec. To je umetna inteligenca, ki je pomočnik pri vdoru – in tega je zadnje čase vse več," opisuje.

Boštjan Špehonja o zapletenem svetu nadzora umetne inteligence nad našimi življenji pripoveduje zelo barvito in razumljivo, o čemer se lahko prepričate v videu iz oddaje Svet, ki ga najdete na vrhu članka.

Pri avstralskem primeru pa je šlo za drugačen način vdora – ki je v resnici način, ki stroko vse bolj skrbi. Tu namreč umetna inteligenca nima ukaza, naj napade, ampak se zaradi svoje metodologije, zaradi načina, na katerega deluje, sama odloči, da bo poiskala rešitev neke naloge in zato vdre. "OpenAI je testiral neke nove modele in se odločil, da želi zbrati statistične podatke avstralske vlade glede zdravstvenih stanj. In umetna inteligenca kot sama ni imela dovolj informacij. Njen cilj je bil, da te informacije pridobi. In poiskala je vse možnosti, ki jih je lahko, in dobila je ranljivost v svoji kodi, šla do interneta in na podlagi svoje naloge rekla: 'V redu, najlažje te podatke pridobim direktno na zdravstvenih sistemih avstralskih portalov.' In tam je nato sama iskala, kako vdreti v sistem, zato da je do teh podatkov prišla in jih dejansko dostavila, ker je imela tak dokaz," nazorno opisuje avstralski primer.

Umetna inteligenca je lahko praktično v vseh predmetih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, celo v otroških igračah.
Umetna inteligenca je lahko praktično v vseh predmetih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, celo v otroških igračah.
FOTO: Svet na Kanalu A

Ko v istem stavku omenimo umetno inteligenco in varnost, smo na spolzkem področju. Strokovnjak za kibernetsko varnost razlaga, kje vse naša življenja že 'beležijo' s pomočjo umetne inteligence in koliko podatkov o nas dnevno pridobivajo: "Srhljivo je, ker umetna inteligenca prihaja v klime, v hladilnike, v otroške igračke, konec koncev v vse elektronske naprave, na telefone. In s tem, ko nam umetna inteligenca sledi, nas profilira, preučuje in vsi ti podatki potem gredo na različne strežnike tretjih oseb oziroma proizvajalcev programske opreme in se obdelujejo, ker umetna inteligenca potrebuje ogromno količino podatkov, milijarde in milijarde podatkov, da sploh deluje."

Ob vprašanju, kako varna je naša kritična infrastruktura, kot so elektrarne, bolnišnice ali prometni sistemi, odgovarja, da je možnost napada prisotna ves čas. "Kdor misli, da se napad pač ne bo zgodil, se moti – ker zdaj pa res imamo že toliko dokazov o vdorih in to na zelo različnih področjih. Je pa res, da so različna področja kritične infrastrukture precej različno zaščitena. Če govorimo o jedrski elektrarni, je tam sistem za upravljanje reaktorja fizično ločen od omrežja in je tak napad skoraj nemogoč. Ko pa govorimo denimo o zdravstvu, pa opažamo, da se na tem področju v varnost ni veliko vlagalo, zato je tu sistem bolj ranljiv," še zaključuje sogovornik.

Razlagalnik

Phishing oziroma ribarjenje je oblika spletne prevare, pri kateri napadalci uporabljajo lažna sporočila, e-pošto ali spletne strani, da bi žrtev pretentali v razkritje občutljivih podatkov, kot so gesla, številke kreditnih kartic ali osebni identifikacijski podatki. Napadalci se pogosto izdajajo za zaupanja vredne institucije, kot so banke ali državne ustanove, da bi pri žrtvi vzbudili občutek nujnosti ali zaupanja, kar jim omogoči nepooblaščen dostop do osebnih računov.

Etični heker je strokovnjak za računalniško varnost, ki ga podjetja ali organizacije najamejo, da z dovoljenjem preizkusi njihove sisteme na način, kot bi to storil zlonamerni napadalec. Njegov cilj ni povzročiti škodo, temveč odkriti varnostne luknje, ranljivosti in slabosti v programski opremi ali omrežjih, preden jih izkoristijo kriminalci. S tem podjetjem pomaga okrepiti njihovo obrambo in zagotoviti večjo varnost digitalnih sredstev.

Deep fake ali globoki ponaredek je tehnologija, ki temelji na umetni inteligenci in omogoča ustvarjanje izjemno prepričljivih, a lažnih avdiovizualnih vsebin. S pomočjo globokega učenja lahko ta tehnologija zamenja obraz osebe na videoposnetku ali posnema glas določene osebe tako natančno, da je skoraj nemogoče ločiti med resničnim in ponarejenim posnetkom. Zaradi svoje sposobnosti manipulacije se deep fake pogosto uporablja za širjenje dezinformacij ali izvajanje prefinjenih spletnih prevar.

Kritična infrastruktura zajema sisteme, naprave in storitve, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje sodobne družbe in gospodarstva. To vključuje energetsko omrežje, kot so elektrarne, vodovodne sisteme, zdravstvene ustanove, prometno infrastrukturo, telekomunikacije ter finančne in vladne sisteme. Ker je delovanje teh sektorjev ključno za varnost in blaginjo prebivalstva, so pogosto glavna tarča kibernetskih napadov, saj bi njihova zaustavitev povzročila resne posledice za celotno državo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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umetna inteligenca kibernetska varnost etični heker

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KOMENTARJI9

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Infiltrator
03. 10. 2026 20.22
UI mi je sprva zanikala vdiranje potem po mojem vztrajenju pa le priznala da se to res dogaja in ja ne bo robotov kot film Jaz Robot al pa Terminator ,bo bolj prefinjenjo bolj na nacin da se svet med sabo pobije ....
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+1
1 0
ReAnDa
03. 10. 2026 20.17
Cilj AI je zbiranje podatkov. In tu zaenkrat nima meja.
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0 0
PIKAPOLONICA1994
03. 10. 2026 20.04
Zamisli, da UI napade režimsko vlado....pismo kakšna zmaga bi to bila...
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-1
0 1
klop12
03. 10. 2026 20.00
Še kakšno mnenje Ivana Bratkota, starosta za umetno inteligenco na svetovnem nivoju. Ne da mam prot Špehonji, on je kul, Bratko je pa legenda
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+1
1 0
kerelc
03. 10. 2026 19.56
Tale nabijanje o AI je spet en balon s katerim nas prepričujejo o vsemogočnosti
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-1
1 2
Grizli14
03. 10. 2026 19.56
Filmi o Terminatorju so se zaceli v 80-tih in 90-tih. Zelo futuristicno nerealni. Cez 30-40 let je vse srhljivo podobno.
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+4
4 0
EU Dig. Cenzura
03. 10. 2026 19.25
Ja ja to je tako kot so med covidom rekli da te virus lahko napade... Umetna inteligenca je samo baza znanja in predvidevanj nič drugega. Če mu bodo naročili da vdre nekam bo to naredil...
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+3
4 1
Janik1111
03. 10. 2026 19.40
Torej AI dam cilj da bi bil rad miljonar. Zadal sem ji cilj. V zasledovanju tega cilja si bo zastavila podcilje, ki niso etični, morda tudi niso legalni. Sicer pa je vseeno, AI agenti niso odgovorni.
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+0
1 1
EU Dig. Cenzura
03. 10. 2026 20.30
Ja če ti tako misliš potem tako je.
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0 0
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