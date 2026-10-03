Smo priča pretiranemu strašenju ali začetku povsem nove ere kibernetskih groženj? O tem smo se v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali s strokovnjakom za kibernetsko varnost, etičnim hekerjem in direktorjem podjetja GO-LIX Boštjanom Špehonjo, ki je uvodoma pojasnil, da poznamo dve možnosti vdora v sisteme s pomočjo umetne inteligence.

Kot pravi strokovnjak Boštjan Špehonja, poznamo dva načina vdora v sisteme s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Svet na Kanalu A

"Prvi tip je ta, kjer napadalci uporabljajo umetno inteligenco kot sredstvo za dosego cilja. Na primer, pošljejo vam phishing sporočilo, naredijo deep fake, pokličejo vas po telefonu. Na drugi strani je lahko nekdo iz Indije, ki govori indijsko, pa vi slišite, kot da se z vami pogovarja nek vaš znanec. To je umetna inteligenca, ki je pomočnik pri vdoru – in tega je zadnje čase vse več," opisuje.

Boštjan Špehonja o zapletenem svetu nadzora umetne inteligence nad našimi življenji pripoveduje zelo barvito in razumljivo, o čemer se lahko prepričate v videu iz oddaje Svet, ki ga najdete na vrhu članka.

Pri avstralskem primeru pa je šlo za drugačen način vdora – ki je v resnici način, ki stroko vse bolj skrbi. Tu namreč umetna inteligenca nima ukaza, naj napade, ampak se zaradi svoje metodologije, zaradi načina, na katerega deluje, sama odloči, da bo poiskala rešitev neke naloge in zato vdre. "OpenAI je testiral neke nove modele in se odločil, da želi zbrati statistične podatke avstralske vlade glede zdravstvenih stanj. In umetna inteligenca kot sama ni imela dovolj informacij. Njen cilj je bil, da te informacije pridobi. In poiskala je vse možnosti, ki jih je lahko, in dobila je ranljivost v svoji kodi, šla do interneta in na podlagi svoje naloge rekla: 'V redu, najlažje te podatke pridobim direktno na zdravstvenih sistemih avstralskih portalov.' In tam je nato sama iskala, kako vdreti v sistem, zato da je do teh podatkov prišla in jih dejansko dostavila, ker je imela tak dokaz," nazorno opisuje avstralski primer.

Umetna inteligenca je lahko praktično v vseh predmetih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, celo v otroških igračah. FOTO: Svet na Kanalu A

Ko v istem stavku omenimo umetno inteligenco in varnost, smo na spolzkem področju. Strokovnjak za kibernetsko varnost razlaga, kje vse naša življenja že 'beležijo' s pomočjo umetne inteligence in koliko podatkov o nas dnevno pridobivajo: "Srhljivo je, ker umetna inteligenca prihaja v klime, v hladilnike, v otroške igračke, konec koncev v vse elektronske naprave, na telefone. In s tem, ko nam umetna inteligenca sledi, nas profilira, preučuje in vsi ti podatki potem gredo na različne strežnike tretjih oseb oziroma proizvajalcev programske opreme in se obdelujejo, ker umetna inteligenca potrebuje ogromno količino podatkov, milijarde in milijarde podatkov, da sploh deluje." Ob vprašanju, kako varna je naša kritična infrastruktura, kot so elektrarne, bolnišnice ali prometni sistemi, odgovarja, da je možnost napada prisotna ves čas. "Kdor misli, da se napad pač ne bo zgodil, se moti – ker zdaj pa res imamo že toliko dokazov o vdorih in to na zelo različnih področjih. Je pa res, da so različna področja kritične infrastrukture precej različno zaščitena. Če govorimo o jedrski elektrarni, je tam sistem za upravljanje reaktorja fizično ločen od omrežja in je tak napad skoraj nemogoč. Ko pa govorimo denimo o zdravstvu, pa opažamo, da se na tem področju v varnost ni veliko vlagalo, zato je tu sistem bolj ranljiv," še zaključuje sogovornik.