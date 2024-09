Umetna inteligenca ti lahko vzame službo, zelena delovna mesta pa cvetijo

Umetna inteligenca (AI) spreminja trg dela, a zelena delovna mesta hitro rastejo. Čeprav AI lahko avtomatizira številna opravila, pa podnebne spremembe in prehod na trajnostno gospodarstvo ustvarjajo povpraševanje po novih zelenih profilih. Strokovnjaki za obnovljive vire, energetsko učinkovitost in krožno gospodarstvo so zelo iskani. Za uspeh na zelenih delovnih mestih so potrebne tehnične, upravljavske in mehke veščine.

Čeprav bo skoraj četrtina delovnega trga zaradi umetne inteligence doživela pretres, naj bi po napovedih strokovnjakov zeleni prehod do leta 2030 ustvaril 30 milijonov delovnih mest. To je ena od ključnih ugotovitev poročila Svetovnega ekonomskega foruma (WEF), ki predstavlja prihodnost zaposlovanja. Poročilo pravi, da bo do leta 2027 skoraj četrtina delovnega trga doživela pretres – kar kaže na pomembno preoblikovanje, saj bodo določena obstoječa delovna mesta izginila in nastala nova. Ključni gonilniki te spremembe so tehnološki, okoljski in gospodarski sektorji. Po navedbah v poročilu Goldman Sachs iz leta 2023, bi umetna inteligenca lahko prizadela približno 300 milijonov delovnih mest. Strokovnjaki za trajnostno rabo so med najhitreje rastočimi delovnimi mesti, kaže raziskava LinkedIna, izvedena za WEF. Tudi druge raziskave so pokazale zaposlitvene možnosti za tiste z znanjem na področju trajnosti. Poročilo podjetja Clean Energy Canada je pokazalo, da naj bi sektor čiste energije od leta 2020 do leta 2030 zrastel za skoraj 50 % – s 430.500 na 639.200 delovnih mest.

Kakšne bodo potrebe po zelenih kompetencah? Svet dela doživlja hitre spremembe, ki jih poganjajo tehnološki napredek in vse večja pozornost do trajnostnega razvoja. Medtem ko nekatera delovna mesta počasi izginjajo zaradi avtomatizacije, pa se pojavljajo nove priložnosti, zlasti na področju tehnologije in trajnosti. Podnebne spremembe, prehod na krožno gospodarstvo in vse večji poudarek podjetij na trajnostnem poslovanju ustvarjajo neomejeno potrebo po strokovnjakih z zelenimi kompetencami. Študije kažejo, da bo število zelenih delovnih mest v prihodnjih letih znatno narastlo.

Kaj potrebuješ za zavidljiv uspeh na zelenih delovnih mestih? Za uspeh na zelenih delovnih mestih potrebuješ kombinacijo tehničnih, upravljavskih in mehkih veščin. - Tehnične kompetence: Znanje o okoljskih tehnologijah, obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti, analizi podnebnih podatkov. - Upravljavske kompetence: Sposobnost vodenja projektov, razvoja trajnostnih strategij, izračuna ogljičnega odtisa, finančnega upravljanja. - Mehke veščine: Komunikacija, sodelovanje, inovativnost, kritično mišljenje, reševanje problemov, prilagodljivost.

Diplomirani okoljevarstveniki v Sloveniji imajo številne možnosti zaposlitve v različnih sektorjih. Spodaj so navedena področja, ki trenutno najbolj intenzivno zaposlujejo strokovnjake s področja trajnosti. - Javni sektor - Komunalna podjetja - Energetska podjetja - Svetovalna in inženirska podjetja - Industrija in proizvodnja - Predelava odpadkov - Nevladne organizacije - Raziskovalne institucije - Gradbena in arhitekturna podjetja - Turistična podjetja z ekološko usmeritvijo

Kaj lahko storiš že danes? Za uspešno kariero na področju trajnostnega razvoja je ključno stalno pridobivanje novih znanj. Vpiši se v študijski program, ki obravnava trajnostni razvoj, ekologijo, energetiko ali sorodna področja. Izkoristi možnosti za dodatno usposabljanje in pridobivanje certifikatov. Visoka šola za trajnostni razvoj s programom Varstvo okolja ponuja študij, ki združuje teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za uspešno kariero v hitro rastoči zeleni panogi. Diplomanti so visoko zaposljivi in pripravljeni na izzive prihodnosti, kar jim omogoča odlično finančno situacijo in tudi pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju okolja.

